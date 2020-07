Castells crea una mesa para incorporar la perspectiva de género en la Universidad

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha inaugurado este miércoles una mesa de debate sobre igualdad de género y universidades que funcionará durante toda la legislatura. "El objetivo es establecer un espacio de debate sobre igualdad de género del Ministerio de Universidades con personas expertas y organizaciones", explica el departamento dirigido por el sociológo.

El organismo está compuesto"por personas expertas a título individual, representantes del Ministerio de Universidades, representantes del Ministerio de Igualdad y también del ministerio de Ciencia e Innovación".

El organismo cuenta con representantes de ANECA, CRUE Igualdad y de la Asociación estatal de mujeres investigadoras y tecnólogas. "De forma puntual, cuando la propia mesa lo considere necesario, se invitará a otras personas expertas para enriquecer aún más la composición actual de la mesa", advierte el ministerio.

Con esta "mesa de género" Castells busca crear un espacio para el debate y reflexión sobre las políticas de género que implemente y desarrolle el Ministerio de Universidades. Entre los objetivos, la iniciativa busca "incorporar la perspectiva de género en las normativas" que impulse el Ministerio de Universidades y que las normas que se desarrollen durante esta legislatura incorporen el principio de igualdad y "reviertan en la eliminación de las desigualdades de género existentes hoy día en el contexto universitario".

"Las dos normas de mayor impacto dentro del sistema universitario, incluidas en el programa de gobierno de coalición, que incorporaran esta perspectiva son el Estatuto del personal docente e investigador y la nueva Ley de Universidades", señala el equipo de Castells.

Objetivos de la "mesa de género" en Universidades

En dichas normas se quiere incorporar la paridad en las comisiones y órganos de selección y evaluación, corregir la desigualdad salarial existente en las universidades, facilitar la conciliación y unos usos del tiempo compatibles con la vida personal, fortalecer la aplicación de los protocolos contra el acoso sexual; y garantizar una movilidad equitativa de hombres y mujeres en la universidad, entre otros.

Otro de los fines de la mesa es "incorporar el principio de igualdad en las enseñanzas universitarias". "Es imprescindible avanzar en modificar la cultura académica para que ésta no revierta en una mayor desigualdad entre mujeres y hombres. La producción y transmisión del conocimiento no es una tarea neutra y hace falta revisar esta práctica para detectar cuándo está reproduciendo las desigualdades de género y qué cambios se deben realizar para que ello no se produzca", aseguran.

El objetivo, dicen, es que la igualdad sea considerada un principio a tener en cuenta de manera transversal en las diferentes ramas del conocimiento." Para conseguir este objetivo se incorporará este principio en la redacción de las normas que incidan en la ordenación de enseñanzas, y se trabajará en materiales y jornadas específicas que sirvan de guía para realizar este cambio cultural", afirman.

También pretenden incorporar actuaciones específicas que se requieran de manera urgente para incidir en el avance de la igualdad de género. "El objetivo del ministerio es que se desarrollen medidas específicas en el ámbito de la evaluación y acreditación, el de las ayudas y becas, y el de las unidades de igualdad de las universidades públicas", señalan.