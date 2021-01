Un juez rechaza la petición de tres directivos de Iberdrola de retirar a Florentino Pérez del 'caso Villarejo'

Florentino Pérez seguirá siendo perjudicado en el caso que investiga una supuesta trama de espionaje que relaciona a Iberdrola con el excomisario José Manuel Villarejo. Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que ha rechazado la petición de tres directivos de la eléctrica de expulsar al presidente de ACS de la causa, según adelanta este jueves El Confidencial.

Juan Carlos Rebollo, responsable actual de Administración y Control de Iberdrola, y José Luis San Pedro, ex consejero director general de la eléctrica, fueron los encargados de presentar un recurso para que Florentino Pérez no se personara en los interrogatorios llevados a cabo "en calidad de perjudicado u ofendido". Días más tarde se sumó a este recurso Pablo Insunza, otro alto directivo de Iberdrola.

El juez de la causa ha denegado la petición, tal y como indica El Confidencial, al "apreciar elementos evidentes de conexión del señor Pérez con los hechos objeto de investigación, y puede concluirse que tales indicios son suficientes para mantener la legitimación a quien la ostenta como perjudicado, en la medida que esta valoración puede ser exigible en la fase inicial del procedimiento". Para el magistrado, "la legitimación que ostenta el Sr. Pérez para formar parte del procedimiento como perjudicado, le habilita para comparecer y actuar en él en defensa de sus legítimos derechos e intereses como acusación particular".

"No es que el señor Pérez pudiera haber sido perjudicado, sino que la parte entiende que no se ha acreditado que dichos trabajos de investigación fueran contratados por el señor Asenjo", relata García-Castellón en un auto fijado el 20 de enero .

De esta forma, el juez de la Audiencia Nacional finaliza relatando que "se trata de un motivo de impugnación que no puede sostenerse en este momento, no solo por su carácter precipitado, pues quedan aún diligencias que practicar en este procedimiento, y no puede alcanzarse una conclusión en este sentido en atención al material obrante en el sumario, sino porque además se basa exclusivamente en las manifestaciones del señor Asenjo, sin más criterio que permita su corroboración que la interpretación que hace la parte de las mismas".

Pérez se presentó como acusación en el 'caso Iberdrola'

En noviembre de 2019, el presidente de ACSdecidió personarse en calidad de acusación particular en la pieza separada que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional abrió en la causa que sigue contra el comisario jubilado para investigar los supuestos trabajos realizados para Iberdrola, según anunció ACS.

Florentino Pérez se personó "para ejercitar acciones penales y civiles contra los que resulten responsables de los mismos, entre los que podrían estar incluidos, según el contenido de las informaciones aparecidas este lunes, el presidente de Iberdrola y la gente de su entorno que haya participado, así como el propio comisario Villarejo y los medios de comunicación que hayan podido servir de instrumento a esta actividad delictiva".