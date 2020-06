El juez del 'caso Pujol' ordenó diligencias internacionales tras escuchar a un testigo protegido

Un testigo protegido del caso Pujol afirmó ante la Audiencia Nacional que el expresident catalán Jordi Pujol y su familia cuentan -aún hoy- con dinero oculto en cajas de seguridad en España, Portugal y Suiza. Lo aseguró en el marco de una declaración celebrada en sede judicial en diciembre de 2019 ante el magistrado José de la Mata, quien ordenó diligencias internacionales para comprobar su versión.

Según consta en auto de 20 de diciembre al que ha tenido acceso Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 libró una orden europea de investigación a Portugal para requerir "la confirmación de la existencia de una caja de seguridad número 14 en la sede del Banco Espírito Santo en Lisboa". El testigo aseguró que los Pujol tienen allí hasta 300.000 euros y 16 lingotes de oro.

En el marco de las pesquisas, el juez reclamó la remisión de la copia del contrato de alquiler de dicha caja, "así como de toda la información" relativa en poder de la entidad bancaria. Solicitó, además, la "relación de fechas en que se ha accedido a esta caja de seguridad, con identificación de la persona que haya realizado el acceso".

En providencia de 5 de febrero, recogida por Vozpópuli, el magistrado añadió a la batería de diligencias una ampliación de la orden europea de investigación dirigida a las autoridades judiciales de Portugal. Ordenó "averiguar si a la entidad bancaria Novo Banco le consta o no la existencia de alguna caja de seguridad alquilada a nombre de Jordi Pujol Ferrusola".

Portugal comunicó al juez "el resultado negativo de la cumplimentación de la orden europea de investigación dictada en fecha 20 de diciembre"

Según especifica un auto emitido el 23 de junio, el juez ya recibió respuesta por parte de las autoridades lusas "comunicando el resultado negativo de la cumplimentación de la orden europea de investigación dictada en la presente pieza en fecha 20 de diciembre". Queda pendiente de respuesta la ampliación enviada posteriormente.

"Oro, plata, mucho dinero"

Además de las cajas en Portugal, el testigo señaló varias en España. Según precisó, los Pujol tienen cajas, aún hoy, en el país con "oro, plata, cadenas, mucho dinero y documentación" que"solamente pueden abrirlas [Josep] Oliú, Marta Pujol y Jordi Pujol hijo".

Tras dichas afirmaciones, el juez requirió a la Agencia Tributaria (AEAT) que le informase sobre si el expresidente del Banco Sabadell Josep Oliú Creus "tiene o ha tenido cajas de seguridad a su nombre" en esta entidad financiera catalana. Según la documentación que obra en el sumario a la que ha tenido acceso este diario, "no consta en la AEAT" dicha información.

En el marco de su declaración, el testigo también aseguró que los Pujol tienen cajas en Suiza "en cinco entidades".Dijo tener la copia de los contratos. "Marta y Jordi, o sea padre, siempre cuando había algo importante al final me decían guárdalo tú, porque tú no pierdes nada y mis hijos son unos tarambana y se les escapará en un descapotable", indicó al magistrado. El juez a cargo de la instrucción envió en diciembre su tercera comisión rogatoria a Suiza. Hasta ahora no ha trascendido la respuesta.

Testigo protegido

El testigo protegido es un empresario con nacionalidad andorrana que actualmente se encuentra en prisión y compareció en la Audiencia Nacional en calidad de persona de la más estrecha confianza de la familia Pujol. Según dijo, empezó con 19 años haciendo encargos para el clan y terminó creando “300 sociedades en 40 países” y moviendo dinero para otros políticos catalanes al Principado por orden del extesorero de Convergència, Daniel Osàcar.

El pasado noviembre, el recluso pidió a los funcionarios de la prisión declarar sobre el dinero oculto de la familia del expresident. El juez que investiga el caso le citó de forma secreta en diciembre en calidad de testigo protegido. Su declaración duró casi una hora. El magistrado dio veracidad a su testimonio hasta el punto de ordenar diligencias internacionales en una pieza separada secreta de la que se acaba de levantar el secreto.

Comisiones ilegales

La Policía Judicial ha acreditado en los informes que ha aportado a la causa que el expresidente catalán y su familia obtuvieron presuntas comisiones ilegales "directamente asociadas a actos administrativos de resolución por instancias de esa comunidad autónoma que engloban toda su administración, desde las consejerías de Gobierno a entes con personalidad jurídica propia vinculados, como puertos marítimos, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos, etc.".

Según ha constatado el juez a cargo de la investigación en reiteradas oportunidades, los Pujol han utilizado la jurisdicción de estos paraísos fiscales para distintas "operaciones encaminadas a la ocultación y blanqueo de capitales ilícitamente obtenidos". El magistrado ha concluido que la familia recurrió de forma sistemática "al tráfico de influencias y otras actividades corruptas"; y que el dinero de las mordidas "se parapetaba" en distintos países, como por ejemplo Panamá, México, Andorra o Argentina, "tras una frondosa estructura societaria".

Para esconder estas sumas, los Pujol contaban con la ayuda de "falsedades documentales que les daban cobertura". La Justicia investiga a la familia del expresident desde hace ya ocho años por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y organización criminal.