Morodo viajó con el responsable de PDVSA que contrató a su hijo

Vuelo 6674 de Iberia. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acreditan que el exembajador Raúl Morodo viajó con Juan Carlos Márquez, el excargo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) cuya firma figura en los contratos entre la estatal y una de las empresas del hijo del diplomático. Volaron juntos el 9 de octubre de 2014 de Caracas a Madrid. Según consta en el informe de la Policía Judicial, en aquel avión también iba Alejo Morodo. Los tres están siendo investigados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Vozpópuli ha tenido acceso al documento de 179 páginas de fecha 14 de septiembre de 2018 que fue enviado a la Fiscalía anticorrupción. "En relación a las comprobaciones realizadas sobre los investigados respecto a entradas y salidas a territorio español vía aérea, se ha podido encontrar que en varias ocasiones habrían viajado en el mismo avión".

La Policía se refiere a Raúl Morodo, a Alejo Morodo, a Juan Carlos Márquez y a Carlos Prada. Los tres primeros coincidieron en un viaje; los tres últimos, en dos; y los dos últimos, en ocho. En total, los agentes tienen constancia de 11 vuelos. Los traslados incluyeron trayectos entre Caracas, Chicago, Panamá y Madrid entre octubre de 2014 y diciembre de 2016.

Las versiones de Raúl Morodo y de Juan Carlos Márquez no coinciden con los datos recabados por la Policía Judicial que constan en el sumario de la causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. En mayo de 2019, tras las detenciones y registros llevados a cabo por orden judicial, la fiscal del caso -Ana Cuenca- interrogó a varios de los investigados. En sus respectivas declaraciones, ambos investigados explicaron las circunstancias en las que conocieron. Ninguno de los dos hizo referencia al viaje acreditado por la UDEF.

"Le conocí en Madrid"

El exembajador fue preguntado por el excargo de PDVSA. Admitió que le conocía, aunque aclaró que no tenía ninguna relación con él. La fiscal, que contaba ya con la información de la Policía Judicial, no mostró mayor insistencia y continuó con el interrogatorio.

- ¿Usted conoce a una persona llamada Juan Carlos Márquez Cabrera?

- Sí.

- ¿Tiene alguna relación personal-profesional con él?

- No.

- ¿Cuándo ha conocido usted a esta persona?

- Le conocí en el año 14, 15. Le conocí aquí en Madrid porque él venía a hacer un máster. Quería información sobre un máster.

La Agencia Tributaria sostiene que Alejo Morodo cobró millones por un "servicio personalísimo" debido a los "contactos a un alto nivel político" que tenía su padre como exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas. La Fiscalía investiga a la familia del exembajador por percibir entre 2011 y 2015 "fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela por un importe total de 4.527.270 euros carentes, hasta la fecha, de toda justificación real y lógica comercial". Las pesquisas practicadas "evidencian que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces".

"Morodo iba a PDVSA"

Según consta en la querella del ministerio público, "se encontraron diversos archivos informáticos y documentos que evidencian la relación existente entre el entorno de los querellados anteriores [la familia Morodo] y los ciudadanos de nacionalidad venezolana (...) en lo relativo a la recepción de fondos no justificados desde PDVSA y la utilización de mecanismos similares para intentar dotarlos de apariencia legal y desvincularlos de su origen presumiblemente ilícito".

La Fiscalía considera que Juan Carlos Márquez y su entorno familiar y empresarial "se beneficiaron de los fondos que recibieron de la petrolera venezolana a través, al menos, de sus empresas Marpra Asesores y Consultores SL y Ahedo Asesores SL, que fueron canalizando mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias abiertas en diversas entidades bancarias españolas".

Márquez negó cualquier conexión con la familia del exembajador español. Según dijo en sede judicial, se limitó a firmar los contratos con la compañía de Alejo Morodo por orden del entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.

¿Al señor Raúl Morodo lo conoce usted?

- No lo conozco. Sin embargo, como la pregunta es abierta, si usted me lo permite, para no cometer una falacia de asumir una premisa que no es así, si me pregunta que lo conozco, sí lo he visto, pero no es mi amigo ni lo conozco.

- ¿Ha tenido algún tipo de relación profesional con él?

- Ninguna.

- ¿Ha tenido algún encuentro con él en Venezuela?

- El señor Morodo iba a las oficinas de PDVSA de vez en cuando y yo lo veía.

Dos meses después de aquel interrogatorio, Márquez fue hallado muerto. Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que los forenses han descartado la participación de terceros en el hecho y han confirmado que la causa de muerte fue el suicidio. La investigación continúa contra su esposa Ana Korina Ulloa, socio Carlos Adolfo Prada y la pareja de este, Marisol Varela. En el caso de la familia Morodo, permanecen imputados el diplomático, su esposa, su hijo y su nuera.