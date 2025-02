Casi el 30% de los niños españoles no tienen pediatra en Atención Primaria

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha dado a conocer que ninguna Comunidad Autónoma garantiza a los niños y adolescentes el derecho contar con un pediatra de Atención primaria que les atienda en su centro de salud.

“Si se comparan los datos de plazas de pediatría de Atención Primaria (AP), casi todas las Comunidades están peor que en el año 2018. Si se extrapolan los datos de población de 14 años y menos del Instituto Nacional de Estadística, más de 1,9 millones de menores estarían sin un pediatra de Atención Primaria de referencia en su centro de salud”, explican estos profesionales mediante una Nota de Prensa. Son un total 360.000 niños más que en el año 2018, por lo que la situación no deja de empeorar. La población española de de 0 a 14 años es de 6.759.314 personas, según el INE.

Lejos de buscar fórmulas para paliar este déficit, los gobiernos de las Comunidades Autónomas lo han empeorado aumentando a un ritmo cada vez mayor la creación de plazas para pediatras en hospitales, mientras dejan estancadas las de primaria. “Ninguna administración es capaz en la actualidad de garantizar este derecho. Es más, demuestran que no tienen interés en mejorar en este aspecto”, indica el presidente de AEPap, el Dr. Pedro Gorrotxategi.

“Los datos indican que las administraciones han dejado que esta situación se cronifique en los centros de salud y, en lugar de adoptar medidas para mejorar, han volcado todos sus recursos en la atención hospitalaria. En otras palabras, que no les preocupa la pediatría de AP”, ha denunciado Gorrotxategi.

Los pediatras explican que entre las razones de este déficit en el primer escalón de la asistencia está la carga de trabajo en Pediatría de AP, con pocos alicientes en cuanto a posibilidades de docencia e investigación y por la excesiva demanda hace que las plazas no sean atractivas para los residentes.

Pero, por otro lado, “La disminución de pediatras de AP está relacionada con el aumento progresivo de las plazas de pediatría hospitalaria. Los hospitales crean plazas para que los residentes sigan trabajando en el hospital. En los últimos 14 años, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad y las CC AA, las plazas hospitalarias para pediatras han aumentado un 36%”, comenta el presidente de los pediatras del primer nivel asistencial.

Los datos incluyen las plazas ocupadas por médicos no especialistas en pediatría, las bajas no cubiertas, las reducciones de jornada no cubiertas, que hace que esos niños no puedan ser atendidos por especialistas en pediatría y los resultados nos indican que han aumentado las necesidades de pediatras en pediatría de AP, hasta los 2.130, aproximadamente. “Esto indica que las administraciones han dejado que esta situación se cronifique en los centros de salud y, en lugar de adoptar medidas para mejorar, han volcado todos sus recursos en la atención hospitalaria. En otras palabras, que no les preocupa la pediatría de AP”, ha concluido el Dr. Gorrotxategi.

Comunidades autónomas

“Este aumento no ha sido igual en todas las comunidades autónomas”, ha señalado el presidente de AEPap. En concreto, las que más plazas hospitalarias han creado (más del 35%) han sido Madrid, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Cantabria y Canarias. Este dato coincide con las CCAA con mayor exceso de pacientes por pediatra, según los datos del Ministerio.

De acuerdo con esos datos en 2024, Madrid, Cataluña y Baleares eran las CC AA con el 50% de los pediatras de AP atendiendo cupos superiores a los 1.000 pacientes, por encima del máximo recomendado por el Ministerio de Sanidad para sus pediatras.