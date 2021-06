El líder del PP, Pablo Casado, ha manifestado este lunes su sospecha de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende cambiar el sistema de elección de miembros del Tribunal de Cuentas, el órgano constitucional que fiscaliza en estos momentos los gastos de la promoción internacional del 'procés' y cuyo mandato de nueve años concluye el próximo 23 de julio.

"Esto me suena a un 'deja vu'. Nos desayunamos una información y la semana que viene, como supuestamente el PP bloquea, sale un partido del gobierno, que será Podemos, con que hay que desbloquear", ha advertido desde Córdoba, donde ha inaugurado la jornada de preparación de la Convención del PP con el título 'Independencia judicial y regeneración institucional'.

"Y una semana después, saldrá el PSOE diciendo que registran una proposición de ley para cambiar, por la gatera y por primera vez en 40 años, el sistema de elección de mayorías reforzadas que consagra la ley orgánica del Tribunal de Cuentas para elegirlo a dedo por la mayoría simple del Gobierno. Es decir, lo mismo que hemos visto con el CGPJ o con el Consejo de Estado", ha subrayado el presidente del PP, formación que controla este órgano desde 2012 al tener 7 de los 12 miembros.

El líder del principal partido de la oposición se ha preguntado por qué los españoles tienen que pagar "la corrupción y malversación de fondos públicos" de los representantes políticos del 'procés'. "Estos señores, con los impuestos de todos los españoles porque Cataluña estaba recibiendo miles de millones del FLA, han malversado para la secesión, para al adoctrinamiento educativo, para que la televisión pública (TVE3) insulte a España, para crear estructuras de Estado como las ‘embajadas’ o como el casoplón de (Carles) Puigdemont en Waterloo".

Casado critica a Ábalos

Casado ha lamentado que desde el Ejecutivo se diga, por boca de José Luis Ábalos, que el Tribunal de Cuentas "no puede empedrar el camino" en este asunto de la internacionalización del 'procés' y que a los responsable de ello no se les pueda hacer pagar "lo que han hecho ilegal, sino que tenemos que pagarlo los españoles".

"¿Esto que es?, ¿Venezuela, Nicaragua, Cuba?", se preguntó el líder del PP. "Es decir, apuntamos a los jueces, apuntamos a los fiscales que no cumplen con las directrices políticas de Delgado y ahora apuntamos a los miembros y vocales del Tribunal de Cuentas. Esto es algo de extraordinaria gravedad", ha apostillado.

En este sentido, ha recalcado que fue "acertado" el recurso que su formación presentó contra el Estatuto de Cataluña en 2006 y la aplicación del artículo 155 que promovió el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha avisado que el PP en este momento se mantendrá "firme" ante los "disparates" que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez, como los indultos a los condenados por el 'procés' o la mesa de diálogo con la Generalitat.

"Ahora nos quieren hacer responsables a nosotros de los disparates que están haciendo y nosotros no vamos a transigir, nos presione quien nos presione. El PP va a estar con los españoles, con la Justicia, con la Constitución y con nuestra democracia", ha avisado.

Pablo Casado y otros dirigentes del PP andaluz y cordobés antes del acto político.

Tras subrayar que su formación "no va a comulgar" con las "barbaridades jurídicas, éticas y administrativas" del Gobierno de Sánchez, ha resaltado que "la aplicación del artículo 155 fue acertada" y se demostró que el Estado "tenía los instrumentos para hacer cumplir la ley y preservar la concordia y el orden público". Lo ha dicho delante del secretario de Estado de Administraciones Territoriales del PP, Roberto Bermúdez de Castro, mano derecha de la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El presidente del PP ha rechazado de plano que el independentismo "se haya exacerbado por la aplicación del 155 o por no sé qué ausencia de diálogo" y ha recalcado que lo ha hecho "por la complicidad y el apaciguamiento" del Gobierno de Sánchez.

De la misma manera, ha subrayado que el recurso de inconstituacionalidad al Estatut fue "acertado" y como prueba de ello ha dicho que si no lo hubieran hecho ahora el Estatuto en vigor "permitiría los referéndums ilegales y establecería que el máximo órgano jurisdiccional sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", no el Tribunal Supremo.

"Por eso volveríamos a hacerlo, porque gracias al PP ante la inacción de Rodríguez Zapatero hemos conseguido que en Cataluña siga imperando la ley de una democracia, que es la española y no tengamos como cúspide jurisdiccional al TSJC", ha enfatizado, para pedir a los miembros del PP que no se dejen "encasillar" cuando se critica al PP por la recogida de firmas contra los indultos o se dice que son un partido que "no defiende" a Cataluña.

Advertencia al Govern

Además, el líder del PP ha criticado duramente que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya evitado de nuevo la foto con el Rey ante el Mobile Congress que se celebra en Barcelona y "no le haya dado la gana saludarle" cuando es la "autoridad del Estado representada en Cataluña".

"¿Para qué le pagan? ¿Quién le paga el sueldo a Aragonés? Le han votado su fórmula de permanencia en la Generalitat tanto como votamos el modelo de Estado en referéndum los españoles hace 40 años?", se ha vuelto a preguntar.