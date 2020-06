Casado pide aclarar el trato de la Fiscalía "a favor" de Iglesias: "Si no, será el caso Sánchez"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al PSOE de "atacar las instituciones" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "explique" los "vínculos" de la Fiscalía General del Estado "a favor de Pablo Iglesias" ya que si no "el caso Dina y el caso Iglesias se convertirán en el caso Sánchez".

Casado ha participado este domingo en un acto electoral con motivo de las elecciones del 12 de julio en la localidad alavesa de Labastida donde también ha intervenido el candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, y el cabeza de lista por Álava, Carmelo Barrio.

En su alocución, Casado, que ha rechazado "entrar en ningún tipo de crispación ni confrontación", ha instado al Ejecutivo central a defender la Jefatura del Estado y por ello ha subrayado que es necesario "exigir" que Podemos "deje de arremeter contra el Rey y la Monarquía".

Tras denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ataca a las instituciones", como en el caso de "la Jefatura del Estado y la Guardia Civil", Casado ha denunciado, según recoge Europa Press, que la Fiscalía se haya convertido en "el abogado defensor de Podemos", en referencia al caso de la exasesora del actual vicepresidente y líder de Podemos Dina Boussellham.

"Ya dijimos cuando se nombró fiscal general del Estado a Dolores Delgado que era una línea roja que en 40 años no se había traspasado... les dio igual y ahora nos damos cuenta de que la Fiscalía no solo no investiga la actuación del Gobierno frente al coronavirus sino que filtra información relevante al vicepresidente Iglesias por un turbio caso personal", ha denunciado.