El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que la legislatura está "en vía muerta" y ha advertido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a dejar "un país absolutamente destrozado".

En una entrevista que publica El Correo este domingo, el líder de los populares ha afirmado que se sentaría "mañana mismo" con el PSOE para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero su condición sigue siendo "reforzar su independencia".

"El responsable del bloqueo es Sánchez. Sin duda. Pero es que la Comisión Europea ya ha dicho que tenemos razón y que al menos la mitad de los vocales del Consejo deben ser elegidos por los jueces. El PP no bloquea, el PP está encantado en renovarlo mañana mismo, siempre siguiendo lo que marca la Constitución y la UE", ha añadido.

Tras lamentar que los ministros de Justicia le duran menos a Pedro Sánchez "que sus cumbres con Biden", Casado ha acusado al jefe del Ejecutivo de querer poner a la justicia "a su servicio".

Con los cambios en el Gabinete, el presidente del PP cree que Sánchez ha demostrado que no es buena persona y le ha calificado carecer de "límites ni principios". "En lo humano, me dio pena cómo tiró por la ventana a sus más estrechos colaboradores con un desprecio que no merece nadie", ha señalado en la entrevista recogida por Europa Press.

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno sigue siendo "el más radical de Europa", ha calificado a Cuba de "dictadura" y a Marruecos de ser una "monarquía y un país estratégico para España".

Indultos

Respecto a los indultos a los líderes del 'procés' catalán, Casado ha manifestado que los indultos "no son el pago para lo que queda de legislatura, sino que fueron el pago que todavía no había podido cobrarse a cambio de la investidura". "Lo que se está negociando es el referéndum para terminar la legislatura. De ahí el desdén de los presos golpistas", ha expresado.

A su juicio, Sánchez ha roto los puentes con el PP desde su propia investidura y afirma que mientras el presidente ha "virado al independentismo en contra de su palabra y de su espacio electoral, el PP sigue en el centro".

"Por eso estamos ganando en las encuestas. No hay secretos. En Madrid, de 35 escaños que ganó el PP, 26 fueron de Cs y 9 del PSOE. La gente quiere soluciones. Cuando defiendes la unidad nacional, la libertad educativa, la calidad sanitaria, pensiones sostenibles, empleo y seguridad en las calles y frente a la okupación, ¿eso es de izquierdas o de derechas? Es de sentido común", ha argumentado.

Por contra, ha criticado que el Gobierno de Sánchez sea "inestable" y la legislatura esté "en vía muerta". "Es un avión que tiene una avería en un motor. ¿Se va a estrellar? Esperemos que no. Yo mismo haré que no se estrelle porque antes que mi partido está España. Pero lo que está claro es que con un motor averiado debes volver al aeropuerto", ha aconsejado.

Asimismo, ha asegurado que cuando llegue a Moncloa el PP se va a encontrar "un país absolutamente destrozado" y por eso trabajan en leyes que "en los primeros cien días de gobierno permitan desfibrilar España". "Ya lo hicimos en el 96 y en el 2011. No es una cuestión de recuperar el poder, sino de achicharrarnos para salvar España si hace falta. No lo digo en términos épicos, sino de cruda realidad", ha advertido.

Cuestionado por los procesos judiciales en los que está inmerso el PP, Casado cree que están "absolutamente amortizados" y ha defendido que en España la Justicia funciona.