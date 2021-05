El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha avisado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras conocerse que ERC y JxCat han cerrado un acuerdo para formar un Govern de coalición en Cataluña, que la legislatura "habrá acabado" si acepta indultar a los condenados por el 'procés' para seguir en el Palacio de la Moncloa.

"Creo que el independentismo catalán hoy avanza en este viaje a ninguna parte con Sánchez de copiloto y creo que si Sánchez acepta indultos para seguir montado en ese coche de copiloto, la legislatura habrá acabado", ha enfatizado Casado durante las jornadas sobre 'Reto Demográfico' que ha organizado la Fundación Concordia y Libertad que presidente Adolfo Suárez Illana.

El líder de los 'populares' ha lamentado que varios miembros del Gobierno no hayan descartado la opción del indulto, de ahí que haya querido dejar claro cuál es la posición del PP desde "el minuto uno". En su opinión, "cuando un Gobierno hace aguas y un barco se hunde, no tiene mucho sentido que el capitán diga 'vamos a dar la vuelta al mundo'".

Además, ha pedido "responsabilidad, respeto y sensibilidad" tras conocerse el plan 2050 que ha diseñado el Ejecutivo. "No se puede hablar así a un país con 125.000 muertos por la pandemia. No se puede hablar con esa arrogancia a un país con 6 millones de parados y no se puede montar otro acto de propaganda y autobombo a costa del contribuyente con un país que tiene a 2 millones de personas en las colas del hambre", ha sentenciado Casado.

El líder del PP, Pablo Casado, en el mismo acto.

El líder del principal partido de la oposición ha avanzado, además, una ley de maternidad y familia que incluirá una prestación por desempleo de mayor cuantía a los que tengan más de dos hijos en un momento en el que, en su opinión, el Gobierno se ha embarcado en una disociación de la realidad" con planes que endeudan a la sociedad hasta 2050 "cuando somos la generación más egoísta de la historia".

"Nunca antes se había dado por bueno que nuestros hijos iban a vivir peor. Se da por bueno que hay un 40% de paro juvenil y una tasa de fertilidad que hace imposible la reposición para sostener el Estado de derecho", ha advertido Casado tras la columna de opinión de Iván Redondo en El País.

El plan 2050, "un insulto"

"No se puede aceptar un Gobierno para el que la política de familia sea recortar el complemento de pensiones de las abuelas, hacer un sablazo fiscal a los padres, abocar a un paro masivo a los hijos y dejar una deuda eterna a los nietos. Eso no es política de familia, sino para salir del paso hoy e intentar engañarnos con planes para 30 años que ni se van a cumplir ni vamos a ver", ha aseverado.

El presidente del PP ha proseguido que el plan 2050 se trata de un "insulto" para las personas que lo están pasando mal. "Nosotros también miramos al futuro, pero cuando un Gobierno dice que hay que pensar en el 2050 ocultando lo que está pasando en el 2021, es una auténtica irresponsabilidad", ha hecho hincapié.