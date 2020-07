El PP sale en defensa de Felipe VI ante los "ataques" de varios ministros del Gobierno

El líder del PP, Pablo Casado, ha lanzado un mensaje de respaldo a la Casa Real y, en concreto, a Felipe VI ante los "ataques" que, en su opinión, "están viniendo ya desde algunos ministros del propio Gobierno" contra la Monarquía.

Casado ha hablado ante los medios al término del acto de homenaje en el Palacio Real a las víctimas del coronavirus en España lamentando que aún no se sepa el número real de fallecidos por la pandemia y que desde el Gobierno no se hayan ajustado las estadísticas a las del INE o el Instituto Carlos III, aunque "en todo caso es un día para estar todos unidos", matizó.

Tras ello, el jefe del principal partido de la oposición ha hecho una defensa cerrada de la Monarquía, "una institución esencial", el símbolo de la "continuidad histórica" de España. "Desde el PP defendemos a la Jefatura del Estado y Su Majestad el Rey de los ataques que están viniendo ya desde algunos ministros del propio Gobierno", ha advertido Casado.

El presidente en funciones de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también ha terciado en este asunto para advertir en primer lugar que el país se tiene que centrar en "una pandemia económica en ciernes" o en los "problemas de la gente" como los brotes, los contagios, su empleo y la seguridad.

"Desviar este asunto hacia otros problamente le puede a alguien, desde luego a mí no. Si hay que investigar alguna cosa, que se haga, desde luego. Pero empezar ahora a cuestionar nuestra Constitución, la Monarquía parlamentaria, la Jefatura del Estado, el modelo democrático de nuestro país... no voy a participar en esto. No me parece ni razonable, ni prioritario ni procedente", ha sentenciado.

"Ese juego es muy antiguo"

A juicio de Feijóo, España se encuentra en un momento "tan delicado" que añadirle esta cuestión de la Jefatura del Estado no tiene sentido. "Las instituciones están por encima de las personas que en cada momento las encabezan", ha dicho en referencia a Juan Carlos I, "y la institución de la Monarquía parlamentaria es una institución consolidada y sólida en mi país".

"Un país que pierde sus prioridades es un país que se pierde al final en el maremágnum de los problemas. Reitero, hay una investigación abierta, investíguese, pero fíjese: hay tantas investigaciones abiertas que todas las que hay, lo que intentan es priorizar una de ellas para ocultar las demás y ese juego es muy antiguo. No voy a participar en esto", ha concluido en una velada critica al Gobierno ante casos como el que afecta a Podemos en la Audiencia Nacional.

"El principal problema", ha subrayado Feijóo, es que no hay una legislación "adecuada" para gestionar los brotes de la pandemia, ni un plan de brotes para garantizar "la misma sistemática" de acción contra el virus en todos los territorios o que estén entrando "millones de personas sin las garantías de salud pública que serían razonables". Todo ello, en un momento en el que España se está jugando en Europa "la posibilidad de reconstrucción económica y la credibilidad de nuestro país".

"La Casa Real tiene que tomar sus decisiones"

Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha reiterado que la Casa Real tiene que tomar sus "decisiones" sobre el Rey emérito, después de las informaciones que se están conociendo sobre su fortuna oculta en paraísos fiscales, y ha desvinculado esos hechos de Felipe VI.

En declaraciones a los periodistas tras el homenaje civil a las víctimas del coronavirus, Calvo ha subrayado que el Ejecutivo "distingue muy claramente lo que son asuntos que afectan al exjefe del Estado, al Rey emérito, de la impecable labor que hace Felipe VI".

"En ese sentido, Casa Real tiene que tomar también sus decisiones y al Gobierno lo que le compete en este asunto es reafirmar el papel constitucional del Rey Felipe VI y el trabajo que hace cada día en el lugar que la Constitución nos sitúa, como ha sido el día de hoy", ha enfatizado.

La vicepresidenta del Gobierno ha reiterado que "en ese asunto" que afecta a Don Juan Carlos "Casa Real tomará sus decisiones". Preguntada si la Casa Real tomará con seguridad dichas decisiones, ha respondido: "Tiene asuntos que debate y que afectan a un tiempo que no es el tiempo del Rey Felipe".