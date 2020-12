El año que Casado cesó a Cayetana Álvarez de Toledo y rompió los puentes con Vox

El año 2020 será recordado en el Partido Popular por la ruptura de los puentes con Vox y la caída en desgracia de Cayetana Álvarez de Toledo, el fichaje estrella de Pablo Casado de cara a las elecciones de 2019 con el que quiso atraerse a los votantes del 'aznarismo' en un momento en el que Santiago Abascal le arrebataba votos por la derecha.

Pero una vez pasado el ciclo electoral y con el centro electoral desguarnecido por la crisis interna de Ciudadanos, Casado ha girado en los últimos meses hacia ese espacio que ocupa la formación de Inés Arrimadas en busca de más apoyos. Y las encuestas indican que el PP se acerca al empate técnico con el PSOE en estos momentos.

El líder del PP ha intentado, incluso, atraerse a su proyecto a los votantes de centro-izquierda "a los que el socialismo no solo ha abandonado, sino que también ha engañado", según indicó en junio ante la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del PP y que no se reunía desde antes de la pandemia. Desde entonces, son constantes sus cantos de sirena a los "socialdemócratas" o representantes del "PSOE histórico" que no se sienten cómodos en el partido de Pedro Sánchez.

El cese de la hasta entonces portavoz parlamentaria del PP en la Cámara baja se produjo de imprevisto en agosto, tras una entrevista de Álvarez de Toledo en El País en la que criticó el hecho de que Juan Carlos I hubiese salido de España a raíz de los escándalos sobre su presunta fortuna opaca en Suiza.

Ella se quedó como diputada rasa, un hecho que le incomodó, y amagó con saltarse la disciplina de voto en octubre en la moción de censura de Vox. Unos días antes del debate y votación de la misma, pidió al PP que no votase en contra de la iniciativa para hacer presidente a Abascal pese a que el propio José María Aznar había reclamado el 'no' sin tapujos.

En un vídeo difundido en su canal de Youtube, la diputada 'popular' presionó a su partido para que no se posicionase en contra de la propuesta de Vox. "La moción no tiene ninguna posibilidad aritmética de prosperar", reconoció. "Pase lo que pase, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias seguirán en el poder. (...) Ahora bien, la inevitable derrota numérica no es argumento suficiente para rechazarla", aseveró. Por ello, Álvarez de Toledo entendía que el PP debía "ganar en autoridad política y moral".

El golpe de efecto en la moción

Casado guardó silencio hasta el último segundo sobre el sentido del voto del PP y, para sorpresa de todo el hemiciclo, cargó con dureza contra la moción de Vox. "Hasta aquí hemos llegado", le dijo a la cara a Abascal, al que acusó de dar aire al Gobierno con esa iniciativa que no tenía ninguna posibilidad de prosperar. "Vox es el seguro de vida de Sánchez para seguir de inquilino de la Moncloa", manifestó el líder del PP.

El jefe de la oposición subió a la tribuna de oradores como si llevase mascando su mensaje desde hace meses. Así lo reconoció. "En estos dos años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones por respeto a sus votantes y porque me negaba a seguir su estrategia contra España, pero hoy se ha quedado retratado y el tiro le ha salido por la culata. Pero acepto el órdago y es hora de poner las cartas boca arriba", le espetó a la bancada de Vox.

Casado acusó a Abascal "de ser la pinza de Sánchez" y "el sueño del nacionalismo". "La izquierda llevaba 30 años queriendo que hubiera un partido como Vox: usted se lo ha regalado", afirmó con inusitada fiereza. "Lo que quiere no es cambiar el Gobierno, que bien sabe que no lo va a conseguir, sino suplantar al PP. Pero abandone toda esperanza. No es el primero que lo intenta pero sí le aseguro que será el último", advirtió a colación.

"Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. ¡Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señor Abascal! Quería cortar dos orejas al PP y ha acabado de monosabio de Iglesias", zanjó Casado entre los vítores de una eufórica bancada 'popular'. Fue su discurso más impactante y comentado desde que llegó a la presidencia del PP en julio de 2018.

El papel del PP durante la alarma

Al margen de ello, el trabajo parlamentario sobre el coronavirus consumió buena parte del PP en este 2020. La formación de Casado apoyó las tres primeras prórrogas del estado de alarma de la primavera sin recibir nada a cambio. Luego se mostró muy beligerante en la cuarta y quinta prórroga, para luego volver a apoyar al Ejecutivo en el decreto de 'nueva normalidad' de finales de junio con el que se salió de la excepcionalidad.

La norma extendía la obligatoriedad del uso de mascarilla en medios de transporte y espacios abiertos al público cuando no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros. Fue convalidada en el Congreso con 265 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, PNV, Más País, PRC, UPN, Coalición Canaria, 77 votos en contra de Vox y los independentistas de Junts per Catalunya, ERC y Bildu y cinco abstenciones, entre ellas la de Compromís.

El PP decidió votar a favor con la esperanza de que pudiera introducir en la tramitación parlamentaria de la norma algunas de sus propuestas, como la creación de una Oficina de Atención a Víctimas o un plan jurídico que permita confinar a la población sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Pero Pedro Sánchez hizo oídos sordos al ofrecimiento.