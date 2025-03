Casa América suspende el ciclo de películas pro-Chávez y Maduro en Madrid

La Casa de América de Madrid anunció este domingo su decisión de suspender la proyección de tres películas, como parte de un ciclo promovido por la Embajada de Venezuela en España, que ha causado indignación entre colectivos de opositores venezolanos que lo consideran "el lavado de imagen" del Gobierno de Nicolás Maduro. Como parte del ciclo 'Cine y memoria: la voz del pueblo y la lucha por la soberanía', que iba a tener lugar entre el 17 y 24 de marzo, Casa América iba a emitir las películas 'Operación Orión' (2018), 'Alí Primera' (2024) y 'La batalla de los puentes' (2020).



Sin embargo, la entidad ha resuelto cancelar la proyección de los filmes, después de que organizaciones como el Comando Con Venezuela España, parte del equipo de la líder opositora venezolana María Corina Machado Plataforma Ayuda Venezuela y el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) pidiesen públicamente a la entidad que reconsiderase la actividad.



José Antonio Vega, coordinador del Comando Con Venezuela España, aseguró este domingo a EFE que el ciclo que se iba a exhibir en Casa América "no tiene ningún fin cultural", sino blanquear la imagen del "régimen" de Nicolás Maduro. Antes de que se conociese la decisión, el director de Casa América, León de la Torre, explicó a EFE que la entidad cede su espacio a una embajada, "como se recoge en los estatutos", para emitir cine "que puede gustar o no, pero que no incita a la ilegalidad".



Además, admitió su preocupación por el malestar que el ciclo ha generado en colectivos venezolanos residentes en Madrid. De la Torre destacó que en los últimos meses se han proyectado películas muy críticas, presentado libros críticos con el Gobierno de Maduro y encuentros con periodistas latinoamericanos y muchos venezolanos en el exilio que han tenido el altavoz de la Casa cuando lo han pedido.



A las críticas de organizaciones venezolanas se habían sumado también las de algunas autoridades políticas. El Gobierno de la región de Madrid, en manos del conservador Partido Popular, expresó "la protesta enérgica" del Ejecutivo regional por la emisión de estas películas a través de una carta remitida el sábado a León de la Torre.



Además, la vicealcaldesa de Madrid, que también gobierna el PP, Inmaculada Sanz, envió este domingo otra carta al director de Casa América, en nombre del Ayuntamiento y como representante de éste en el Consejo Rector de dicha Casa, en la que calificó como "inaceptable" que una institución de diplomacia pública sirva "de plataforma para la difusión de películas propagandísticas de un régimen dictatorial".