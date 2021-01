La carta de un guardia civil "cabreado" por las críticas a su trabajo en el temporal

Fuerzas de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas plantan cara a Filomena para rescatar a cientos de vehículos atrapados en la nieve, trasladar a pacientes a los hospitales y atender a ciudadanos que se han visto arrollados por un temporal feroz. 716 vías se han visto afectadas por la nieve y se ha cortado el tráfico en 165. Las redes están saturadas de imágenes de agentes y militares que colaboran para paliar las consecuencias de la nevada, que ya se ha cobrado la vida de cuatro personas.

Un esfuerzo que algunos consideran insuficiente. La cara 'B' de esta borrasca son aquellos ciudadanos que, víctimas de las inclemencias, recurren a las mismas redes sociales para criticar a las fuerzas del orden al considerar que la ayuda prestada es tardía o insuficiente.

Es por eso que un guardia civil anónimo de la Agrupación de Tráfico -"cabreado" por estas críticas- responde a todos ellos en una carta que está circulando por WhatsApp. A continuación reproducimos la misiva:

Carta de un compañero de la Guardia Civil de Trafico.

Estoy leyendo la infinidad de comentarios, todos ellos negativos e incluso insultantes hacia la actuación de la Guardia Civil en general, y de la Agrupación de Tráfico en especial, en el temporal que está azotando la Península estos días.

Bien, como hay tantísimo ingeniero versado y preparado en cómo tenemos que desarrollar nuestro trabajo, voy a intentar explicarles cuatro cositas brevemente.

Primero. Este y otros temporales, llevan anunciados varios días, pero aún así, el 80% de los conductores hace caso omiso de toda recomendación, no llevan cadenas (no solo hay que llevarlas, también hay que saber ponerlas). Si tenemos suerte y las llevan, señores, las cadenas se ponen en cuanto aparece la nieve, no cuando ya nos hemos salido de la carretera, o ya nos hemos quedado atascados.

Segundo. No tienen ni la más remota idea de cómo actuar en estas situaciones, y menos conducir con nieve, pero nuestra inutilidad intentaremos camuflarla echando la culpa a otros.

Como somos tan listos, y o no llevamos las cadenas o no las hemos puesto a tiempo, nos quedamos atascados cortando el paso a otros usuarios e impidiendo que las máquinas quitanieves puedan realizar su trabajo, colapsando aún más las carreteras.

Cuando ya hemos contribuido con nuestra torpeza a bloquear la carretera, es cuando llamamos al 112, y pretendemos que haya una pareja de la Guardia Civil cada 50 metros para atendernos a nosotros, pero claro, como tampoco pueden llegar por el colapso, entonces nos metemos en nuestra red social y les ponemos a caer de un burro, y ya empezamos a divagar sobre los radares, sobre las denuncias, etc.

Miren su ombligo primero, y cuéntenos en su red social, cómo ha sido su actuación en la carretera con el temporal, y así nos da opción de ponerle a parir también.

Ah, y mañana intentaré ir a sus trabajos y explicarles detalladamente cómo tienen que desarrollar su labor, incluso aunque sean cirujanos cardiovasculares, porque como en este país todos sabemos de todo...

Un fortísimo abrazo y mucho ánimo a todos los compañeros que se están batiendo el cobre en estos momentos.

Un GC cabreado.