Carolina Darias y la disposición del suricata

Carolina Darias nació el 25 de noviembre de 1965 en la calle López Botas de Las Palmas de Gran Canaria. Es, por lo tanto, palmense (gentilicio de los allí nacidos, aunque no unánime) o “de las Palmas”, como ellos mismos dicen; y no palmera (sería nacida en la isla de La Palma) ni palmesana (lo son las naturales de Palma de Mallorca) ni tampoco palmeña, como las que proceden de Palma del Río. Dicho sea esto para desasnamiento de ignorantes, que algunos hay y mucho chillan, para general confusión. Pero vamos a lo que importa.

Carolina Darias, familiarmente Carola, se crió con su madre, María, después de que sus padres se separasen cuando ella era muy pequeña. Pero su familia es una especie de síntesis del archipiélago: la familia paterna procede de Fuerteventura y su madre, ya fallecida y muy importante para la hoy ministra, era tinerfeña, aunque con ascendientes cántabros. Así que esta canariona tiene raíces majoreras y chicharreras.

Salió estudiosa. Se licenció en Derecho a los 22 años, en la Universidad de La Laguna, y tras conseguirlo no perdió en segundo en vacaciones: se metió en casa durante siete meses, diez horas diarias de estudio sin sábados ni domingos ni fiestas de guardar, para preparar las oposiciones a funcionaria interina de la Comunidad Autónoma. Es, por tanto, disciplinada, enérgica y práctica. Pero está casada (y tiene tres hijos) con un veterano miembro del grupo Los Gofiones, uno de los grandes de la música canaria, y ahí sale, como ella misma dice, su “vertiente parrandera”, que la tiene. Canta. Dice que mal. Es posible, pero hay pocos canarios sin oído musical. Y sabe mucho de música, tanto clásica como popular.

Tiene un punto romántico: se afilió al PSOE en 1996, justo después de que Felipe González perdiese las elecciones, y precisamente eso fue lo que la decidió. Es capaz de recordar sin titubeos cada uno de los momentos de su viaje a Kenia, que hizo cuando sacó las oposiciones y que le cambió la vida. Se emociona mucho con las isas, las folías, las seguidillas, las polcas, las mazurcas y todo lo demás que contiene la asombrosa música popular canaria. Su libro de cabecera es El escarabajo, la última novela de Manuel Mujica Láinez, pero navega sin cesar –lectora compulsiva que se lee hasta los prospectos de los medicamentos– por Emilio Lledó, Amelia Valcárcel, Edgar Morín y lo que se presente. Sufre de verdad (y conoce bien) con el drama de la inmigración en su tierra, y sabe perfectamente que los que huyen de la muerte son los del Mediterráneo; la inmigración a Canarias es mayoritariamente “económica”, por decirlo con suavidad. Feminista, fue voluntaria de Mujeres por África. No para.

Los funcionarios y los abogados canarios, sean del partido que sean, coinciden en una cosa: nadie conoce como Carola Darias la Administración pública de las islas. Su carrera ha sido como una flecha. Empezó más tarde que otros (a los 35), pero como tantos: de concejal en su ciudad, con apenas tres años de militancia socialista. Después, subdelegada del Gobierno en Las Palmas. Diputada autonómica (portavoz de la Comisión de Sanidad: quién le iba a decir a ella…), directora de Ordenación del Territorio en su ciudad, delegada del Gobierno, diputada autonómica, vocal en la Ejecutiva Federal del PSOE y, en junio de 2015, zas: la primera mujer que presidía el Parlamento de Canarias. Muy próxima a Ángel Víctor Torres, dejó que este la nombrase consejera de Economía. Puede verse, por tanto, que Carolina Darias va de un sitio a otro con rapidez, con determinación y con energía, y que ha hecho prácticamente de todo. Es una mujer simpática, pero no vocinglera ni esparabana: su simpatía tiene el punto de dulzor típico de muchísimos canarios.

Es, además, una persona “de grupo”. No es un ave solitaria. Lo mismo sus compañeros de partido que sus adversarios (ambos conceptos frecuentemente tienen el mismo significado, pero no siempre) hablan de su sociabilidad, de su empatía y de su capacidad para mediar, para llegar a acuerdos… incluso con sus compañeros socialistas, que ya es decir. Tiene mala memoria para las amarguras. Y para los enemigos: “El pasado, pasado es”, dijo alguna vez cuando le recordaron antiguos navajeos en el socialismo canario.

De Canarias a Madrid para hacerse cargo de Política Territorial

Quizá por esa condición de persona muy conocedora de “lo suyo” (la Administración) y también como mujer que se adapta a todo, que sabe mucho de muchas cosas y que es dialogante, Pedro Sánchez la nombró ministra de Política Territorial y Función Pública, en enero de 2020. Fue la sorpresa de su vida para esta mujer que había apoyado a Susana Díaz. Pero casi no tuvo tiempo de sentarse en el despacho: en marzo de ese mismo año desdichado se hizo público que se había contagiado de la covid-19, y lo pasó mal en los treinta días de aislamiento. No le gusta nada estar sola por obligación. Semana tras semana, las pruebas seguían dando positivo. Pero salió adelante: el 10 de abril volvió a su despacho.

No se sorprendió cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, empezó a pedirle que le acompañara en los consejos territoriales del Sistema Nacional de Salud. Que estuviese encima de los planes para contener el virus en Navidades. Que se supiese el plan nacional de vacunación. Todo eso fue en noviembre. Ya estaba decidido (aunque entonces se dijo que no) que Illa, el ministro más conocido del Gobierno, se fuese a liderar al PSC y a contener el independentismo catalán. Y ella había de sucederle, así que más valía que se fuese estudiando la asignatura, porque los depredadores (en el Congreso de los Diputados y fuera) llevaban ya semanas afilando las uñas.

A la nueva ministra de Sanidad le ha tocado estrenarse diciendo que la curva de la tercera ola del virus está doblándose ya hacia abajo. Recibió los primeros arañazos (desganados) de Ana Pastor, del PP. Sabe bien que no todo será, en el futuro, tan sencillo. Pero Darias se mueve deprisa y siempre sabe hacia dónde va. Más le vale.

El suricato

El suricata (suricata suricatta), también llamado suricato, es un mamífero de la familia de las mangostas que habita en el Kalahari y en el Namib, en el sur de África. No en Kenia, donde quizá le gustaría.

Es un animal no muy grande y de un carácter eminentemente sociable: lo que se dice una mangosta de partido, que se ampara siempre en su clan. Destaca por su muy desarrollado sentido de la organización: el grupo se mueve con toda precisión y, cuando los demás se reúnen, siempre hay uno o dos suricatas que vigilan mientras los demás comen o juegan, porque los depredadores abundan y no suelen andarse con tonterías. Dotados de muy buena vista, los vigilantes se yerguen sobre sus patas traseras y así están el tiempo que haga falta, alerta, concentrados y eficaces, hasta que les nombran para otra cosa.

Es un animal muy veloz que extrae buena parte de su energía del sol de África: necesita calentarse antes de empezar a corretear. No se distrae nunca, aunque cuando está tranquilo goza de un excelente humor y es muy juguetón. No tiene buena voz, pero un aullido suyo (por breve que sea) alerta a todo el clan, que se pone en guardia. A pesar de la mala publicidad que le hizo el personaje de Timón (en la película El Rey León), que era un tontaina y un metepatas, el suricato comete muy pocos errores. Es verdad que a veces, dentro del clan, apoya a quien no debe y busca la madriguera equivocada, sí. Pero todo se le perdona. Mientras no se lo coman los chacales, desde luego.