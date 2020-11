El exvicepresidente de la Generalitat y expresidente de ERC Josep-Lluís Carod-Rovira ha anunciado este miércoles que ha superado un cáncer duodenal.

En un tuit ha dado las gracias "a la ciencia y a la humanidad del personal" del Hospital Joan XXIII de Tarragona.

"No hay nunca victoria sin lucha y sufrimiento. Ganas de volver al pie del cañón por el país, la cultura y la libertad. ¡Salud y república!", ha manifestado.

He superat un càncer duodenal, gra6 a la ciència i la humanitat del personal de Joan XXIII. No hi ha mai victòria sense lluita i patiment.Ganes de tornar al peu del canó pel país, la cultura i la llibertat.Salut i República!