Calvo dice que el Gobierno "preservará en la medida de lo posible" las pensiones y el sueldos de los funcionarios

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo "va a preservar en la medida de lo posible" tanto las pensiones como los sueldos de los funcionarios. Según aseguraba Calvo este pasado jueves, cuando trascendió que el Gobierno baraja este tipo de medidas para afrontar la crisis derivada del coronavirus, la congelación de los salarios públicos "no está encima de la mesa".

En una entrevista en Canal Sur Radio, Calvo ha sostenido que el Gobierno no está dispuesto a que la crisis se resuelva "a costa" de los que solo tienen su sueldo o su pensión. "Vamos a preservar en la medida de los posible por supuesto las pensiones y los salarios. Es bueno para la economía, es bueno sostener el nivel de circulación de recursos y el consumo. La congelación del sueldo de los funcionarios no está en el registro del Gobierno", ha remarcado.

La vicepresidenta se ha mostrado muy crítica con la posición del PP ante la negociación de los presupuestos del Estado de 2021 y ha lamentado que su aportación consista en "vetar y no ayudar". "No encontraremos con un partido tan importante como el PP que ha decidido estar en rebeldía con la política española, no acepta los resultados electorales y dice lo mismo que Vox, los fascistas españoles", ha aseverado.

En este sentido, la ministra ha afirmado: "con una abstención en la votación de los presupuestos haría su trabajo por España". Calvo ha sostenido que el país no puede resolver la actual crisis con los presupuestos del PP, ya que -en su opinión- esto sería una "burla a la urnas". Además, ha esgrimido que el PP, que ha perdido las últimas cinco elecciones, pretende "no renovar" los órganos constitucionales "incumpliendo" la Constitución.

Contradicción en el Gobierno

Las declaraciones de Calvo contrastan con las vertidas por otros miembros del Gobierno, como la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que el pasado jueves se mostraron abiertas a "estudiar" la posibilidad de congelar salarios públicos.