El candidato de Vox en Cataluña defenderá la moción de censura en el Congreso

El diputado de Vox por la provincia de Barcelona, Ignacio Garriga, será el candidato que defenderá la moción de censura que el partido de Abascal presentará en el Congreso, según ha avanzado el diario El Mundo. Garriga, que durante los últimos meses ha ganado fuerza en las filas del partido, actualmente ocupa el cargo de portavoz adjunto y será el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en los próximos comicios catalanes.

Vox comunicó en el pasado mes de agosto la candidatura de Garriga para las elecciones autonómicas que previsiblemente tendrán lugar en los próximos meses. Con el lema 'Yo no me voy', el odóntologo confirmó su candidatura este lunes dejando entrever que busca ocupar el vacío dejado por Ciudadanos tras la marcha de Inés Arrimadas.

"Unos nos han traicionado durante años para sentarse en Moncloa y otros ganaron las elecciones en Cataluña pero huyeron, yo no me voy", manifestó en Twitter.

Fiel defensor de la "recentralización de la sanidad", y más desde el estallido de la pandemia, Garriga explica a Vozpópuli que asumirá el nuevo reto con "orgullo y responsabilidad". "La batalla contra el independentismo será frontal y sin cuartel", avanza.

Fue coordinador de las campañas electorales en Galicia y País Vasco, donde Vox arañó un escaño por Álava, y justo después de la cita con las urnas recibió el encargo por parte de Abascal.

"Me da mucha pena dejar el Congreso porque he trabajado con un gran equipo de profesionales. He aprendido mucho de Macarena Olona, de Iván Espinosa de los Monteros, del presidente... Pero hay que dar la batalla y defender la libertad en Cataluña. Lo hago por amor a mi patria y a mis hijos, quiero luchar por su futuro", reconoce.