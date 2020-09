Calvo descarta la presencia de Torra en la mesa de diálogo de Cataluña si es inhabilitado

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles en Onda Cero que si finalmente el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es inhabilitado "no se podrá sentar en ninguna mesa de diálogo" aunque ha confirmado que esta"existirá".

"La mesa existe por encima de cada uno de los que la componemos. Y si algún miembro no se puede sentar porque está inhabilitado, la mesa, el diálogo, el encuentro y la oportunidad, a través de la política, de que Cataluña salga de la situación que tiene continúa vigente, con la convicción absoluta de este Gobierno", así que "nos sentaremos los que nos corresponda", ha insistido.

"Nadie incumple la ley en este país"

Sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo falle en contra de Torra --que ya fue condenado a un año y medio de inhabilitación en diciembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia-- y que el presidente de la Generalitat no acate la decisión, Calvo ha dicho que no sería la primera vez que lo hiciera, pero que "ojalá no ocurra" esta vez.

Además, "eso no se puede hacer en un Estado de Derecho", ha advertido la vicepresidenta, que ha indicado que en ese caso, el presidente de la Generalitat deberá responder ante la Justicia. "Nadie incumple la ley en este país, si es que ya lo hemos vivido", ha recordado, añadiendo que un desacato por parte de Torra "no le sirve a Cataluña para nada".

No descarta la prórroga de los presupuestos actuales

La vicepresidenta primera del Gobierno ha reconocido que asumen la posibilidad de que haya que prorrogar, al menos "por un estrecho margen de tiempo", los Presupuestos Generales del Estado (PGE) actualmente en vigor --que son los de 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy--, hasta que sea posible culminar la negociación y aprobación, primero, de la nueva senda de déficit y el techo de gasto y, después de las nueva cuentas

"Vamos muy ajustados, somos conscientes, pero no dramaticemos. Se pueden prorrogar los Presupuestos por un estrecho margen de tiempo para poder tener los nuevos", ha explicado la número dos del Gobierno en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Asimismo, Calvo ha insistido en la necesidad de sacarlos adelante cuanto antes, y de lograr el mayor número de apoyos posibles, sin que se "antepongan los juegos de la política", porque deben ser "un mapa de respuestas muy precisas a cuestiones muy precisas", sobre los problemas que tienen los ciudadanos.

En el PSOE también asumen la posibilidad de que haya que prorrogar al menos por unas semanas las cuentas elaboradas para 2018 por el entonces ministro de Hacienda, el 'popular' Cristóbal Montoro. Según fuentes del grupo socialista, "es complicado" que no la haya, teniendo en cuenta los plazos, aunque sí tienen claro que antes o después van a lograr sacar adelante esos nuevos Presupuestos, en los que ya están trabajando.

En caso de que los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy del año 2018 se extiendan un año más, supondría la novena prórroga presupuestaria de la democracia, ya que sucedió anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017 y, por tercera ocasión, sucedería con los de 2018, algo que no había ocurrido anteriormente.