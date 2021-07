La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido en que no va a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque eso no se contempla en el marco constitucional, a pesar de las declaraciones del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en las que pedía “tiempo” para ello al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Calvo se ha expresado así de contundente en una entrevista en Radio Nacional de España, en la que ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro este miércoles que todo lo que pueda estar en el marco constitucional forma parte de la política y que un referéndum no lo está; por tanto “eso no se va a producir nunca”, ha apostillado. “Rufián sabe perfectamente que el presidente no va a estar nunca en ninguna ruptura de la legalidad de este país ni en el acompañamiento de un referéndum de autodeterminación”, ha añadido.

La número dos del Gobierno ha recordado también que Sánchez dejó claro que “la fuerza política que el Partido Socialista tenga, ha tenido y tendrá en el futuro nunca estará en una operación de esa naturaleza”. Sobre si el Estado presentará alegaciones en el Tribunal de Cuentas por la presunta malversación de fondos para la proyección del “procés”, ha dicho que la Abogacía del Estado no puede hacerlo porque no son fondos de la Administración General del Estado y, por tanto, “no tiene legitimidad” para ello.

Ley compleja

En cuanto a la futura ley trans y sus discrepancias con la ministra de Igualdad al respecto, la vicepresidenta ha recalcado que sale una ley que protege no solamente los derechos de los colectivos LGTBI, sino que además “cuida muy mucho que no se ponga en riesgo la legislación de igualdad entre hombres y mujeres”.

Tras admitir que es una ley compleja, ha subrayado que ahora mismo es un anteproyecto, que inicia su camino y que tiene que ser sometido a informes y a una segunda lectura por parte del Consejo de Ministros antes de pasar al trámite parlamentario.