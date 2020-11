Calvo carga contra los comentarios "inapropiados" de Fernando Simón y le insta a disculparse: "Las mujeres pedimos respeto"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha cargado este martes contra los comentarios "inapropiados" y "absolutamente desafortunados" del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, contra las enfermeras.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Calvo ha instado a Simón a ofrecer una "disculpa" y a explicar que sus palabras no pueden "formar parte de ningún mensaje razonable. "Tendrá que decir algo, porque eso no puede formar parte de un país donde las mujeres pedimos respeto", ha aseverado.

Las declaraciones de Simón, que han sido denunciadas ante el Observatorio de la Imagen de Mujeres por el PP, se produjeron en una entrevista online recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou. En la misma, le preguntaban si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas".

Fernando Simón: "Enfermeras infecciosas"

"Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban, a lo que Simón, respondió que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Según la vicepresidenta, este tipo de comentarios "siguen ahondando en estereotipos que no ayudan nada a la igualdad" y son contra los que las "feministas y tantísimos hombres" luchan día a día. "Comprendo el esfuerzo durante tantos años de la enfermera y de todo lo que recae en ella. Es un cuerpo que no se merece un mensaje de esta naturaleza", ha apuntado Calvo.

"Encuentro que hay una situación en que, con conciencia o sin ella de lo que se está diciendo, no forma parte del trabajo y de la posición de responsabilidad que él tiene, y por tanto a título personal y de hombre de este país tiene que comentar en términos de disculpa que eso no puede formar parte de ningún mensaje razonable", ha insistido la vicepresidenta que, con todo, ha querido "distinguir la profesionalidad de Simón de un comentario absolutamente desafortunado