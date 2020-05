Así fue la sonada cacerolada en el barrio de Salamanca que acabó con intervención policial

Según pasan los días y disminuye el número de muertes diario por coronavirus, las quejas de los ciudadanos contra el Gobierno se van incrementando. Este domingo antes de las 21 horas se produjo una sonada cacerolada en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid como protesta contra la gestión de Pedro Sánchez ante la crisis de la covid-19.

Decenas de vecinos sacaron sus utensilios de cocina a la ventana para hacer ruido y manifestar su enfado e indignación, mientras que en la acera se concentraban unas cien personas delante de un balcón en un tramo de la calle Núñez de Balboa, en pleno centro de la capital.

Minutos después, varios coches y furgones dela Policía Nacional llegaron al lugar para intervenir por un problema de "orden público" ya que no se estaban respetando las medidas y distancia de seguridad. Cortaron la calle y disolvieron la concentración tomando nota antes de los datos de algunos de ellos.

Lo ocurrido en el Barrio de Salamanca es un reflejo de lo harta que está la sociedad española.Los españoles no aguantan más la privación de libertad. Y lo peor de todo, es que Pedro Sánchez quiere extender el estado de alarma durante 50 días más.pic.twitter.com/Ur4zXuefOK — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) May 11, 2020

Usuarios denuncian privación de derechos y libertades

La intervención policial ha suscitado una gran polémica en Twitter ya que algunos critican que se está privando de derechos y libertades a los ciudadanos y otros asemejan el estado de alarma a un estado policial. Así lo advierte el médico Enrique Fernández Miranda, decano de la Diputación Permanente y del Consejo de la Grandeza de España. "Hoy en Madrid gran cacerolada contra el Gobierno social-comunista ...chocante la presencia de la policía ya que se hacía desde los balcones ..."estado de alarma”=Estado policial?", ha escrito.

Hoy en Madrid gran cacerolada contra el Gobierno social-comunista ...chocante la presencia de la policía ya que se hacía desde los balcones ...”estado de alarma”=Estado policial? pic.twitter.com/TuzudM3Zvh — Enrique Fdez-Miranda. Duque de Fernández-Miranda (@enriquefmiranda) May 10, 2020

En las redes también se pueden leer estos otros mensajes: "O nos plantamos y salimos ya a la calle o no volveremos a tener las libertades y derechos de las que hemos disfrutado siempre, hasta llegar un gobierno social-comunista al poder, vamos para atrás" o "La policía nacional ha bloqueado varias callesen Madrid porque había una cacerolada y la gente gritaba 'gobierno dimisión'. Los policías han cortado el paso a los vehículos y han tomado datos a varios ciudadanos. (…) También han tomado datos a alguno, no sé si para multarle o con qué fin. Es evidente que tienen miedo a que la protesta se generalice. Creo que deberíamos empezar a hacerlo en todas partes (…) Que sepan que así no nos van a parar. Esto también movilizará a la gente a la hora de votar. No podemos dejar que sigan avanzando y aplastando nuestro régimen de libertades".

Temor en Moncloa al aumento de las caceroladas

Otros usuarios de Twitter también hacen hincapié en que estas protestas no solo se están produciendo en barrios ricos o de clases altas sino también en el barrio de Tetuán, "con mucha población obrera e inmigrante".

En el Barrio de Tetuán de Madrid, con mucha población obrera e inmigrante, la cacerolada es tan atronadora como en el Barrio de Salamanca.#GobiernoDimision#Covid19pic.twitter.com/WGpo2t5le0 — Talita Cumi 🇪🇸🇮🇱 (@piopiotwit) May 11, 2020

Por su parte, el columnista Carles Enric advierte que el Gobierno tiene miedoa que se extiendanestas protestas. "Temor a que las denominadas 'anécdotas' en forma de protestas hoy en el Barrio de Salamanca de Madrid se puedan extender al resto de España en los próximos días", ha escrito en su cuenta de Twitter.