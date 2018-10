Se busca al misterioso grafitero que llena de pintadas 'amorosas' el centro de Madrid

Cientos de corazones han invadido Madrid en los últimos meses, o quizá años, porque nadie sabe cuando comenzó su trabajo el grafitero misterioso. Primero aparecieron sus corazones de colores en la zona norte de la M-30 y luego se fueron extendiendo por la autopista de circunvalación madrileña que tiene más de 32 kilómetros.

En un principio, el color que predominaba era el rojo, pero pronto los colores se han equilibrado y hoy se pueden encontrar tanto verdes, como amarillos o azules e incluso alguno negro. Los corazones de colores ya se han convertido en un símbolo de la M-30, aunque también de la ciudad. Ya han llegado al Paseo de la Castellana, una de las arterias principales de la capital, y se pueden ver debajo del puente que une Raimundo Fernández Villaverde con Joaquín Costa o en puntos cercanos. Nunca en lugares que puedan molestar. Siempre buscan vigas, puentes, columnas de hormigón y sus formas y colores gustan a los ciudadanos.

La historia del grafitero misterioso amenaza con dejar corto el paso por la ciudad de Juan Carlos Argüello, más conocido como el ‘El Muelle’ que invadió Madrid con su famosa firma fachadas y tapias que se prestaran. ‘El Muelle’ forma ya parte de la cultura madrileña e incluso el Ayuntamiento de Madrid le dedicó un jardín en Campamento, la zona donde comenzó a trabajar su arte. La firma de ‘El Muelle’, fallecido, desapareció hace muchos años de la geografía urbana madrileña y ahora ha aterrizado en las tapias y pilares de hormigón cientos de corazones sin que nadie haya visto al artista que los pinta.

El concejal Antonio Carmona lanzaba hace algunas semanas un tuit en el que se preguntaba ¿quién será el enamorado o enamorada que dibuja estos mensajes de amor que están encantando a los ciudadanos? Las pinturas han provocado misterio y lanzando cientos de mensajes cariñosos por las redes sociales.

El misterio ha subido de volumen cuando ciudadanos anónimos han narrado por twitter las peripecias del grafitero, que ha llegado a felicitarse por las "alegrías" que les da a los madrileños.

Hoy mi anónim@ grafiter@ favorit@ me ha mandado una carta para darme las gracias. No sé cómo ha podido pasar, pero si me lees, gracias a ti por hacerme sonreír una vez más 💙💚❤️🧡 y por mantener viva mi esperanza en este loco mundo #corazones#m30#vivaelamorpic.twitter.com/IeaWWqYvxq