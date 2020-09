Bruselas autoriza a Sánchez más deuda para adelantar fondos UE y 'acelerar' los Presupuestos

Pedro Sánchez logró este miércoles en Bruselas el visto bueno de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, para que España se endeude en 2021 por valor de 20.000 millones más de lo previsto y pueda adelantar así en los Presupuestos Generales del Estado los primeros proyectos de inversión verde y digital financiados a cargo de los 72.700 millones previstos para España en el Plan de Recuperación europeo.

A día de hoy, ni siquiera está claro que ese dinero europeo acabe llegando en 2021, pero la recuperación en España no puede esperar, admiten fuentes del Ejecutivo comunitario conscientes de las dificultades políticas del Gobierno español para sacar adelante unas cuentas públicas cruciales -si no lo logra la legislatura estará muerta-. Por eso, las autoridades comunitarias están decididas a quitar cualquier estorbo añadido.

Aumento del parque de energías renovables, apoyo a la generalización del coche eléctrico y sus infraestructuras, red 5G de Telefonía, eficiencia energética y rehabilitación de vivienda, digitalización de las administraciones y acceso a la nube ó Big Data, son algunos de los objetivos que se van a ver beneficiado de ese aumento de deuda susceptible de reembolso en el futuro.

Tras la suspensión el miércoles de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno por el positivo en Covid-19 de un escolta del presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, causó extrañeza y polémica que Pedro Sánchez mantuviera su viaje solo para reunirse con Von der Leyen y Gentiloni, pero fuentes gubernamentales y de la Comisión Europea explican que esas citas eran tan importantes como la propia cumbre: analizar salidas a la delicada situación financiera de España.

Happy to meet President of Spanish government @sanchezcastejon to discuss current issues. We will work hand in hand to ensure synergies to boost Spain’s recovery efforts with the help of #NextGenerationEU. I also presented our new Migration Package. pic.twitter.com/fmVBGTuJqn