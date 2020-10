El Gobierno rectifica y se compromete a bajar el precio de las mascarillas

Aunque en las actuales circunstancias las mascarillas son un producto de primera necesidad, el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) asociado a este producto no lo es y actualmente es del 21%. Mientras otros países de la Unión Europea han decidido bajar el gravamen de este material sanitario, el Gobierno de España aseguró el pasado fin de semana que no podía bajarlo porque la Unión Europea no lo permitía. Bruselas, por su parte, ha indicado que no abrirá un expediente a aquellos países que aprueben reformas para reducir el IVA, según informa Europa Press. Tras este anuncio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando para establecer un precio asequible de las mascarillas a todos los ciudadanos, y que lo hará vía IVA o con una revisión de los precios, según recoge la agencia Efe. De esta forma se ha pronunciado Montero al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la decisión de algunos países miembros de bajar el IVA de las mascarillas. Montero ha remarcado que la directiva "es diáfana y clara" respecto a la imposibilidad de bajar su precio y por eso los estados miembros que la han cumplido están reclamando a la Comisión cuál es el planteamiento que va a hacer al respecto, es decir si va a sancionar la postura de los otros países o va a permitir a todos los Estados bajar el precio."Nuestra intención es que vayamos todos en la misma línea y si hay países que han bajado la mascarilla y la Comisión Europea no va a exigir el cumplimiento de la directiva lo más sensato es que se haga un paréntesis en su aplicación y que todos nos podamos beneficiar de la bajada del IVA", ha replicado la ministra.La normativa actual contempla una lista de productos a los que se les puede aplicar un IVA reducido o superreducido y en ella se incluye una categoría para productos farmacéuticos. Según un portavoz comunitario, las mascarillas no entrarían dentro de este grupo de productos.

Las mascarillas KN95 dejarán de venderse en España a partir de octubre Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no actuará contra los países que apliquen a partir de ahora un IVA reducido a las mascarillas, cuyo uso se ha disparado a raíz de la pandemia de la covid-19 y que en muchos casos es obligatorio. Más flexibilidad para aplicar el IVA reducido Bruselas avanzó en 2016 que no abriría procedimientos de infracción por comportamientos contrarios a las normativas comunitarias en aquellos casos en los que exista una propuesta legislativa pendiente de aprobar que avalaría dicha reforma. En dicho documento, el Ejecutivo comunitario avanzó su renuncia a iniciar infracciones que "estén en contradicción con la línea adoptada" por una propuesta legislativa presentada por el colegio de comisarios. Y este es el caso de la directiva que rige el IVA en el bloque. La Comisión Europea planteó en abril de 2016 una reforma que prevé una mayor flexibilidad para que las capitales apliquen el IVA reducido a los productos que deseen. Es decir, de ser aprobada, eliminaría la lista armonizada de productos que pueden disfrutar de un tipo inferior al general. Como todas las propuestas legislativas en materia fiscal, la reforma comunitaria del IVA debe recibir el visto bueno de todos los Estados miembros, algo muy complicado de conseguir, y por eso no ha sido todavía aprobada. El portavoz comunitario ha enfatizado que esta reforma permitiría incluso aplicar un tipo cero o nulo a los bienes sanitarios y ha mostrado su confianza en que los Estados miembros "sean capaces de pactar pronto" la reforma.