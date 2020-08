Las fiestas más polémicas en plenos brotes de coronavirus: Les Castizos, Djokovic, la discoteca de Córdoba...

El coronavirus ha cambiado la forma en la que vivimos. La mayoría de los países del mundo ha tomado medidas para tratar de controlar la situación de la covid-19, sin embargo, a pesar de las previsiones, la gran cantidad de fallecidos y de infectados, todavía existen personas que hacen caso omiso a las medidas sanitarias.

Desde el inicio del estado de alarma en España, el coronavirus ha obligado a vivir una 'nueva realidad'. Después de la utilización de las fases de 'desescalada', el número de infectados empezó a bajar, lo que causó que las medidas de restricción comenzaran a flexibilizarse y con ello, los ciudadanos tuvieran mayores libertades.

No obstante, a pesar de las diferentes restricciones, medidas o multas que las distintas organizaciones puedan generar, queda en las manos de cada persona hacer que la situación mejore o empeore. A continuación, presentamos algunos de los casos más polémicos en torno a la covid-19.

El 'espectáculo' de Les Castizos en una discoteca de Torremolinos

El primer fin de semana de agosto en Torremolinos, Málaga, estuvo manchado por el descuido de un puñado de personas que de manera desmedida no tomaron en cuenta la situación actual de la pandemia, y se dejaron llevar entre la música y el alcohol.

Los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar este hecho y levantaron su voz para comentar lo disgustados que se encontraban debido a la fiesta realizada en la discoteca andaluza. Algunos usuarios publicaron vídeos de Les Castizos, en el que se puede apreciar como este se encuentra rodeado de personas sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento físico, mientras que Les Castizos bebe alcohol y luego lo escupe a los asistentes.

Esto es el chiringuito Kokun de Málaga en una fiesta de Les Castizos en mitad de una pandemia.Se comenta solo. pic.twitter.com/wVkkwbnFqD — Gema MJ (@gmaemejota) August 1, 2020

El polémico DJ publicó un vídeo excusándose por sus actos donde comentó que "ha sido un acto pésimo que no se tiene que hacer y que además daña la imagen del ocio nocturno y a mis compañeros los DJ". A pesar de las disculpas, este lunes 3 de agosto se ha cerrado esta discoteca por al menos 15 días, aunque es posible que las sanciones aumenten.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Les Castizos (@lescastizos) el 1 Ago, 2020 a las 1:57 PDT

Muchedumbre de contagiados en discoteca de Córdoba

Lo que empezó como una noche de fiesta en una discoteca de Córdoba, terminó con más de un centenar de contagios. La noche del 10 al 11 de Julio, unas 400 personas se reunieron en la discoteca Babylonia de Córdoba capital para una noche de fiesta y diversión, sin embargo, terminó dejando a la ciudad con más de cien contagios nuevos y miedo de que los números de contagios se escaparan de las manos.

Sanidad le pidió a los asistentes a dicha discoteca que se hicieran las pruebas PCR para determinar el número total de contagios dentro de ese brote.

Ever Banega y 'Fede' Cartabia, de fiesta en equipo

Los argentinos y ex-jugadores del Valencia CF, fueron el punto de atención después de que ambos jugadores hicieran presencia junto a sus parejas un grupo de amigos, en la discoteca Mya de Valencia. El hecho se hizo noticia luego de que la esposa de Ever Banega hiciera público un vídeo donde se ve a los dos futbolistas en esta discoteca, sin mascarillas y que fue cerrada un tiempo después, debido a que más de una decena de empleados dieran positivos por covid-19.

🔺Nueva polémica rodea de nuevo a Ever Banega!!! #RadioestadioVídeo publicado en redes sociales donde aparece sin mascarilla en la discoteca Mya, en la que 12 trabajadores han dado positivo por Covid!! pic.twitter.com/JHeZZvriC5 — Radioestadio (@Radioestadio) July 25, 2020

No obstante, no es la primera vez que Banega viola las medidas de seguridad. Cuando Sevilla aún se encontraba en la fase uno de 'desescalada', la esposa del futbolista publicó una foto de una barbacoa donde se puede apreciar a 12 personas (prohibido), entre los que se encontraban los futbolistas Franco Vázquez, Lucas Ocampos, Luuk De Jong y el propio Ever Banega.

Novak Djokovic, 'peloteando' con el coronavirus

El punto de atención regresa a un deportista, esta vez al tenista serbio Novak Djokovic. El actual número uno del mundo en su deporte realizó un torneo de exhibición llamado 'Adria Tour' que se realizó en Serbia, Croacia, Montenegro y Bonia y Herzegovina, con el objetivo recaudar dinero para los afectados de coronavirus, así como mantenerse en forma y en ritmo competitivo luego de que el el ATP Tour 2020 cerrara debido a la pandemia de la covid-19.

Lo que empezó como una propuesta benéfica termino generando gran polémica debido a que durante los encuentros no se respetaba el distanciamiento físico y que luego de finalizar el torneo, se realizó una fiesta en Zadar en la que se pudo ver a Djokovic bailando y festejando sin tomar en cuenta las recomendaciones sanitarias contra la pandemia.

La fiesta de Djokovic, Thiem y compañía la semana pasada. #CoronaFestpic.twitter.com/DUOdk33pij — Principia Marsupia (@pmarsupia) June 23, 2020

El torneo dejó un número considerable de positivos por covid-19, entre ellos Novak Djokovic, quien fue criticado fuertemente por las imágenes que dejó. Por su parte, el serbio publicó una historia de Instagram en el que comentó "los barcos no se hunden por el agua que tienen alrededor sino por el agua que entra. No permitas que entren dentro de ti y te arrastren hasta el fondo".

Fiesta privada de alto riesgo en Jávea (Alicante)

A pesar de los brotes que están ocurriendo en todas las regiones de España, un grupo de más de 100 jóvenes decidieron asistir una fiesta privada en Jávea que terminó desmantelada por la Guardia Civil y la policía local.

El ocio nocturno volvió a ser antagonista de una nueva noche en Alicante cuando agentes de seguridad tuvieron que irrumpir en una casa en la calle Camí Vell de la Granadella. La policía local recibió quejas por parte de los vecinos que denunciaban que la música y ruido estaban muy fuerte, por lo que los agentes intervinieron a las 3:30 horas de la madrugada.

La fiesta se generó el 25 de julio por lo que todavía no se sabe si esta fiesta ha generado algún contagio, sin embargo, como modo de prevención se recolectaron los datos de los asistentes en caso de que se detecte algún brote. Este tipo de fiesta multitudinaria están prohibidas por el decreto autonómico 11/2020 de 24 de julio que regula las medidas sanitarias para prevenir el coronavirus.