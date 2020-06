El abogado de Torra pide personarse en el caso Pujol al sentirse aludido por el testigo

El abogado Gonzalo Boye,conocido por representar al presidente Quim Torra y al expresidente huido Carles Puigdemont, ha pedido personarse en el caso Pujol. El letrado ha presentado su escrito ante la Audiencia Nacional después de que Vozpópuli diera a conocer la declaración de un testigo protegido que vincula a "Boye Abogados" con una cuenta bancaria de Jordi Pujol Ferrusola en Nueva Zelanda. El juez a cargo de la investigación deberá resolver si admite la solicitud.

"Habiendo tenido conocimiento por los medios de comunicación (...), interesa a nuestro derecho que se nos admita como parte en este procedimiento, dándosenos traslado de la integridad de las actuaciones practicadas en esta pieza separada", ha reclamado el abogado en el documento aportado al Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que pide, además, declarar ante el juez instructor.

Tal y como publicó este diario, el pasado 12 de diciembre de 2019 el magistrado José de la Mata recibió en sede judicial a un recluso de centro penitenciario Brians-II, en Barcelona. Se trata de un empresario con nacionalidad andorrana que presume ser persona de la más estrecha confianza de la familia Pujol. Durante una hora, el hombre detalló la existencia de una cuenta en un banco de Nueva Zelanda con 102 millones de euros (179,5 millones de dólares neozelandeses). Según dijo, en calidad de testigo protegido, el despacho "Boye Abogados" (fonética) tenía firma mancomunada con el primogénito de expresident catalán Jordi Pujol Soley.

Niega conocer a la familia Pujol

El abogado ha negado a Vozpópuli esta versión: tras precisar que su despacho se llama "Boye-Elbal y Asociados" y no "Boye Abogados", el letrado ha asegurado que no conoce a la familia Pujol. "Jamás les he defendido en ningún procedimiento ni asesorado de ninguna forma", ha dicho en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se ha hecho eco de la noticia publicada por este diario. Ha asegurado que ejercerá "todas las acciones legales" que considere oportunas contra el testigo protegido y "quienes le hayan ayudado, instado, alentado, ayudado, asesorado o apoyado para declarar este tipo de barbaridades".

No conozco a ningún miembro de la familia Pujol, jamás les he defendido en ningún procedimiento ni asesorado de ninguna forma... en todo caso a quién le importa la verdad si el objetivo es claro: destruirme por hacer mi trabajo — Gonzalo Boye (@boye_g) June 26, 2020

Según consta en el audio de la declaración, el juez preguntó al testigo si la firma mancomunada en la cuenta de Nueva Zelanda era de una firma o de un particular. El recluso insistió: “El Boye, que ahora tiene otras causas y por eso le quieren sacar”. Durante su comparecencia no volvió a hacer más referencias a esta persona.

El magistrado dio veracidad al testimonio de una hora aportado por el testigo hasta el punto de ordenar diligencias internacionales. Vozpópuli ha tenido acceso a las órdenes europeas de investigación remitidas a Portugal y a la comisión rogatoria enviada a Suiza en busca de las cajas de seguridad que, según el recluso, aún hoy tienen los Pujol. Las autoridades lusas avisaron al juez de que no tenían constancia de las cajas señaladas por el testigo.

Todas estas diligencias forman parte de una pieza separada de la que el juez acaba de levantar el secreto de sumario para informar a las partes de las actuaciones. "No parece que me considere parte, porque no se me ha informado nada", ha precisado Boye, que ahora espera a la respuesta del instructor sobre su petición de personación.