La Federación de Boxeo avala que el himno sea opcional en los Campeonatos de España

La Federación Española de Boxeo ha modificado su reglamento para introducir un cambio en lo que afecta al himno nacional antes de los campeonatos de España. La nueva redacción de la norma destaca que es algo opcional y no obligatorio. La medida ha generado malestar entre algunas delegaciones territoriales mientras que otras federaciones autonómicas como la de Euskadi considera que exigir estos símbolos era “una cosa atrasada”.

Este periódico ha tenido acceso a la discusión mantenida en la Asamblea General de la Federación, reunida telemáticamente el pasado 7 de agosto. El presidente de la Federación acudió a la cita tras remitir a los representantes de toda España un nuevo Reglamento de Boxeo Profesional que modifica el anterior. Consta de 103 folios y en él se incluyen todas las normas por las que se debe regir el boxeo en España, desde la indumentaria de los púgiles hasta las sanciones o la publicidad.

Hasta ahora, la norma establecía que “durante la ejecución de los Himnos Nacionales previa a un Campeonato, tanto los Boxeadores como sus Entrenadores y Ayudantes, así como los Árbitros, Jueces y Federativos, mantendrán una postura respetuosa hasta la finalización de los mismos”. Pero el nuevo reglamento introduce la siguiente coletilla: “Durante la ejecución de los Himnos Nacionales previa a un Campeonato, si esta se produce…”.

La novedad no aparecía señalada

Esta alteración fue detectada y denunciada por uno de los asambleístas y expresidente de la Federación Valenciana, Leopoldo Bonías. Comenzó por afear al presidente de la Federación Española, Felipe Martínez, que hubiese ocultado este cambio. En el documento remitido antes de la asamblea aparecían señaladas las modificaciones con un subrayado, sin embargo, la novedad que afecta al uso de los símbolos nacionales no aparecía destacada.

“¿Por qué no lo han puesto en amarillo si es un cambio?”, preguntó el asambleísta, disconforme con la decisión. “Si nos hemos equivocado, pido disculpas, ya está usted para detectarlo, no se preocupe. Si no se ha coloreado, le pido disculpas”, le contestó el presidente. Ante todos los miembros de las federaciones territoriales alegó motivos legales para esta modificación: “No tenemos potestad para obligar a nadie a poner el himno nacional. Obligar yo a un supervisor, que esté ahí el hombre sufriendo cuando no hay ninguna ley que lo respalde es mandarlo al paredón”.

La decisión ha causado polémica en el seno del boxeo español. Fuentes federativas consultadas por Vozpópuli apuntan a que el problema viene fundamentalmente por los combates por el campeonato de España que se celebran en el País Vasco y Navarra. Cada vez que suena el himno, es contestado con numerosas protestas y pitos. El boxeo es un deporte en el que no hay una sede fija donde disputar el título, sino que parte de un acuerdo entre el campeón y el aspirante.

Pitos en Pamplona en febrero

Ponen como ejemplo el último combate por el Campeonato de España de peso superwelter que se celebró en Pamplona en febrero, antes del parón por la pandemia. En las imágenes que difundió de la velada la televisión autonómica vasca, apenas se escucha el himno, ahogado por los silbidos del pabellón. Los representantes de la Federación son los tres jueces de mesa, el árbitro y un delegado o supervisor, que es quien vela por que se cumpla el reglamento en estos aspectos.

Otra fuente consultada se queja de que no es la primera vez que suceden hechos como el de Pamplona. Recuerda que en 2016 se disputó por primera vez en años el título de España del peso welter en Bilbao y, sin comunicación previa, el organizador decidió que no se reprodujese el himno ni subiese la bandera de España al ring.

En la asamblea del pasado 7 de agosto tomó la palabra el asesor jurídico de la Federación para explicar los motivos de la renuncia. Se basaba en un decreto de 1997, que establece cuándo debe sonar el himno. “Un campeonato de España no se encuentra en ninguno de los casos”, dijo. Las fuentes consultadas creen que se debe a una cesión a la Federación del País Vasco, uno de los apoyos con los que cuenta Martínez para ostentar el cargo de presidente.

Alega que nunca hubo obligación

En conversación con este periódico, el presidente de la Federación Española matiza que nunca fue obligatorio, tampoco con la redacción anterior del reglamento, por lo que desde su organismo no pueden prohibir ni obligar a que se ponga. Felipe Martínez acusa a la “oposición” de aprovechar este debate a las puertas de un proceso electoral para la presidencia de la federación.

Alega Martínez que en los torneos que organiza la Federación siempre suena el himno, pero que carece de esa competencia en combates que son privados y que los organizan promotoras. Según dice, no es cierto que siempre suene el himno y dice estar agradecido en el fondo a la polémica porque, de ese modo, todo el mundo sabrá ya cuáles son los límites de la federación en este punto: “Si mañana yo obligo a que suene el himno y el promotor se niega y no hay combate, nos podría pedir una indemnización y no tendríamos ninguna ley en la que apoyarnos”.

El responsable territorial de Euskadi, Juan Luis Torralba, nacido en Córdoba, tomó la palabra en la asamblea para decir que “en el País Vasco esa problemática de exigir el himno nacional yo creo que está muy atrasado. Estamos viviendo en otra época, en otra situación”. Torralba y sus compañeros de la territorial vasca recibieron una condecoración y él elogió la gestión del actual presidente de la Federación Española.

En 2018, la web del Gobierno Vasco informaba de que su federación de Boxeo “ha sido admitida oficialmente como miembro de la Federación Internacional de Boxeo (IBF)”. El Ejecutivo autonómico destacó entonces “la importancia de este paso desde el punto de vista del reconocimiento oficial a nivel internacional de las federaciones vascas”. La Federación ya tuvo que salir al paso de la polémica generada sobre el himno después de que la noticia fuese publicada en medios especializados.

Delega en los organizadores

“Es rotundamente falso que exista (ni puede existir) prohibición alguna de que el Himno Nacional suene en los prolegómenos de la disputa de los Campeonatos de Boxeo Profesional o cualquier otra competición de la Federación. Con la ley en la mano, que es como se actúa, son los organizadores del evento los que tienen la última palabra sobre la ceremonia del himno”, dice el comunicado.

Pero esta explicación no ha convencido al menos a la Federación Balear, que ha remitido un escrito al Consejo Superior de Deportes (CSD) que preside Irene Lozano. Solicita la anulación de la Asamblea y los acuerdos, incluida la aprobación del nuevo reglamento. En lo que atañe al himno, considera que se vulneró el derecho de presentar propuestas y que se sometiesen a votación en la modificación referente a la interpretación del Himno Nacional en los prolegómenos de los Campeonatos de España.