El boxeo asegura su presencia en los Juegos de Los Ángeles tras el reconocimiento de World Boxing

El boxeo seguirá formando parte del programa olímpico al menos una Olimpiada más, para los Juegos de Los Ángeles 2028 tras el reconocimiento provisional de World Boxing como nuevo organismo rector del deporte. Sin embargo, esta decisión aún deja ciertas incertidumbres, ya que no todos los países forman parte de la entidad.



El anuncio fue realizado por Thomas Bach, actual presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), quien informó que este Comité Ejecutivo de la organización ha recomendado esta resolución para su próxima sesión de finales de semana, donde también se decidirá sobre la sucesión del propio Bach en la presidencia del COI.



El futuro del boxeo en el olimpismo estuvo en duda debido a la disputa entre el COI y la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), organismo que fue suspendido en 2019 y expulsado en 2023 debido a irregularidades en su gobernanza, problemas en el arbitraje, cuestiones financieras y sus vínculos con Rusia. Ante esta situación, el COI se hizo cargo de la organización del boxeo en los Juegos de Tokio 2020 y París 2024. Sin embargo, dejó claro que solo permitiría la permanencia del boxeo en la cita de 2028 si se encontraba un nuevo ente regulador confiable. Finalmente, aquí está.



La creación de World Boxing en 2023 permitió que el COI tomara esta decisión. "Tengo mucha confianza en que la sesión aprobará esta medida, permitiendo a los boxeadores del mundo saber que podrán participar en Los Ángeles 2028, siempre y cuando su federación nacional sea reconocida por World Boxing", afirmó Bach.



World Boxing cuenta con 84 miembros, entre ellos potencias deportivas como China, Gran Bretaña y Estados Unidos. Sin embargo, la organización aún no ha sumado a su lista de afiliados a naciones con una fuerte tradición en el boxeo, como Cuba, Rusia y algunos otros países africanos. En esta lista, tampoco se encuentra, de momento, España. De acuerdo con las normas del COI, todos los boxeadores serán elegibles para competir en 2028 únicamente si su federación nacional es parte de World Boxing en el momento de iniciar los torneos de clasificación olímpica.

Fin a la duda: el boxeo estará en Los Ángeles 2028