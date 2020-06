Las veces que Dina Bousselham declaró que Pablo Iglesias le devolvió la tarjeta "dañada"

La tarjeta "estaba dañada". Así lo afirmó en Dina Bousselham en al menos una veintena de ocasiones en sede judicial. El interrogatorio del 18 de mayo a la exasistente de Podemos se centró en la actuación de Pablo Iglesias, quien fuera su jefe. Los investigadores se esforzaron en determinar cuándo y cómo recuperó el político la tarjeta y cuándo y cómo se la entregó a la testigo. Ella aseguró que el ahora vicepresidente segundo le dio "dañada" la tarjeta del móvil que le habían robado en 2015, cuya información fue publicada por OK Diario y encontrada después entre los archivos del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Dos minutos después de iniciar el interrogatorio, uno de los fiscales le pidió a Bousselham que concretara cómo había recuperado la SD que finalmente presentó en el juzgado. "La tarjeta nunca la he llegado a recuperar, en el sentido de que el contenido... Yo nunca he tenido acceso; no he podido comprobar lo que hay dentro de la tarjeta", respondió. Según explicó, intentó recuperar la información de la memoria, "enviándola a una empresa que se dedica a recuperación del contenido en caso de que las tarjetas sean dañadas, como es en este caso".

Dos minutos después, y ante la insistencia del ministerio público, Bousselham insistió en que Iglesias sí le había regresado la tarjeta, pero que no había conseguido "saber lo que había" porque, según precisó, "estaba dañada". La explicación de la exasistente de Podemos no dio por resueltas las dudas del fiscal. "¿Si esa tarjeta estaba dañada, cómo Pablo Iglesias podía tener constancia de que lo que contenía coincidía con lo que se había publicado en OK Diario?", preguntó. Bousselham aseguró que el líder de la formación morada había visto el contenido en una reunión confidencial con el Grupo Zeta.

Iglesias tuvo acceso al contenido de la tarjeta

El fiscal a cargo del interrogatorio preguntó a Bousselham si no se percató que la tarjeta estaba "externa y visiblemente dañada". Ella dijo que no. Tras 45 minutos de declaración, el interrogatorio volvió a centrarse sobre el estado de la tarjeta. El fiscal hizo hincapié en que cuando Iglesias recibió la tarjeta estaba "bien". Bousselham reconoció que el líder de Podemos había podido ver su contenido en su reunión con el Grupo Zeta. "¿Y cuando a usted se la entrega, está mal; y va usted a una empresa a que se la recupere?", repreguntó el fiscal. El abogado del comisario Villarejo, principal investigado de la causa, también se interesó por el estado de la tarjeta. ¿Se ratifica usted que cuando el señor Iglesias le entrega está ya deteriorada? Ella dijo que sí.

Bousselham precisó ante el juez que Iglesias no le informó cuando recuperó la memoria SD. "Viendo todo lo que hemos visto, ¿a usted no le parece extraño? ¿Encuentra la tarjeta y tarda seis meses en devolvérsela?, a mi me sorprende", le dijo el magistrado, quien se esforzó en averiguar por qué el líder de la formación morada había ocultado a su asistente y a la Policía que tenía en su poder la tarjeta, incluso después de que la propia Bousselham ampliara la denuncia por el robo de su móvil.

"Si eso nos pasa a cualquiera, nos interesamos por esa circunstancia. ¿Dónde ha estado la tarjeta seis meses para que esté destruida?", repreguntó el juez instructor. Bousselham aseguró que en el momento en que Iglesias la da tarjeta la mete en el ordenador y "no funciona, no hay nada más". Poco después de la declaración, la exasistente de Podemos presentó un escrito en la Audiencia Nacional en el que cambiaba de versión y aseguraba que su exjefe le había entregado en buen estado una copia de la tarjeta del móvil que le habían robado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 está intentado esclarecer qué pasó.

El juez investiga en Reino Unido

Tal y como publicó Vozpópuli, la Policía Científica analiza el modo en el que fue destruida la memoria SD. Esta investigación será clave para determinar si Iglesias la inutilizó de forma deliberada, según explican a este diario fuentes jurídicas. En concreto, el trabajo policial encargado por el juez pretende comprobar si la memoria fue destruida de forma expresa o si por el contrario sufrió un deterioro compatible con el paso del tiempo, según indicó Bousselham en el escrito enviado al juez el 27 de mayo, tras la declaración en sede judicial.

En el marco de las pesquisas, el magistrado libró una orden internacional de investigación a Reino Unido. La decisión tiene lugar justo después de que reiterara su intención de mantener al líder de Podemos sin la condición de perjudicado en la causa.