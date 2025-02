Bono sorprende con un elogio entusiasta de Sánchez: "Es un hombre honrado y un político honesto"

El exministro y expresidente del Congreso de los Diputados José Bono ha hecho un llamamiento a la unidad del Partido Socialista y a la defensa de su actual secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un acto celebrado en la Cámara Baja con motivo de la presentación de su libro 'Discursos Parlamentarios de José Bono. Presidente del Congreso de los Diputados 2008-2011', el político castellano-manchego ha instado a todos los socialistas a "arropar" a Sánchez, tal como se hizo en su día con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.



"Tenemos que estar todos los ciudadanos y los socialistas defendiendo a Pedro Sánchez porque se lo merece, como antes apoyamos a Zapatero y mucho antes nos juntamos para defender y arropar a Felipe González. Esa es la historia de este partido que nadie debería romper", ha afirmado Bono.



El evento contó con la presencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el exsenador y expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda y el actual presidente de esta comunidad, Emiliano García-Page, entre otros dirigentes socialistas. En su discurso, Bono ha destacado que, aunque no comparte todas las decisiones de Sánchez, lo considera "un hombre honrado y un político honesto" y ha recordado que ya lo defendió cuando era concejal en Madrid y participaba en debates políticos enfrentándose a "un ámbito hostil".



Bono ha insistido en que la tradición del PSOE ha sido siempre la de la unidad en los momentos más difíciles, y que ahora no debería ser diferente. "Esa es la historia de este partido, que nadie debería romper, al menos en lo que tiene de coherencia y de defensa de quienes creemos inocentes", ha subrayado.



También ha tenido palabras para la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien ha definido como "una mujer honrada y decente" que está siendo objeto de ataques y calumnias. En este sentido, Bono ha criticado el clima de crispación política actual y ha lamentado que "se han cambiado las palabras por puñales. Los calumniadores suelen elegir a los socialistas", se quejó también Bono y recordó que a él le presentaron 13 querellas cuando era presidente del Congreso, pero que el Tribunal Supremo las archivó todas.



También contó que, durante la pandemia, un periodista acusó al novio de su hijo de estar especulando con las mascarillas, "y el pobre no había visto más que la que se ponía", añadió. "¡Ratas de dos patas!", exclamó.

La continuidad del socialismo en Castilla-La Mancha

Antes de la intervención de Bono, Emiliano García-Page destacó el papel del socialismo castellano-manchego, que ha logrado "el Gobierno más prolongado de la democracia" gracias a una política basada en la continuidad y en evitar la "tierra quemada". "Para que pueda haber un relevo sin trauma, el que cede el testigo primero tiene que querer hacerlo", ha afirmado el presidente regional.



Por su parte, José María Barreda advirtió sobre el peligro que corre la democracia debido a la proliferación del populismo, que comparó con "la aluminosis de la democracia". Además, lamentó que "a veces los socialistas de Castilla-La Mancha tienen que pedir disculpas por ser del PSOE", una situación que, según él, refleja el nivel de polarización en la política española.



Bono también se pronunció sobre el avance del discurso del odio y las fake news, aludiendo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de "desalmado" y "un imitador de Hitler". "Un imbécil es un imbécil, aunque sea presidente de un imperio", afirmó, citando al premio Nobel José Saramago.