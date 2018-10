Los bomberos exigen una ley que regule sus condiciones laborales y proteja a sus familias

Los bomberos españoles han decidido poner fin a lo que califican de "inseguridad constante" en el ejercicio de sus funciones y piden, con carácter de urgencia, una Ley Marco que regule el ejercicio de su profesión a nivel estatal.

Hace una semana, miles de bomberos de toda Españase manifestaron en Madrid para pedir "amparo" y una regulación de sus funciones en todo el territorio nacional. Una movilización que tiene su origen en la muerte de su compañero Eloy Palacio, fallecido el año 2016 y tras cuya muerte, denuncian, su familia quedó desprotegida.

Palacio murió durante un incendio en Oviedo. Estaba fuera de servicio y decidió sumarse al operativo para apagar el fuego declarado en un domicilio de la capital asturiana. Durante la intervención, el forjado del edificio se derrumbó acabando con su vida. Tras este suceso, la justicia determinó que la muerte del bombero se debió a una "imprudencia temeraria" y su familia fue indemnizada con apenas 18.000 euros, los que corresponden al fallecimiento de un trabajador municipal durante un 'accidente laboral'.

Es precisamente esta calificación de accidente laboral uno de los aspectos que ponen en pie de guerra a los bomberos españoles. Miguel Uclés, portavoz de la Plataforma Unitaria de Bomberos Profesionales, explica a Vozpópuli que el fallecimiento de su compañero fue en acto de servicio, un detalle importante que sí se recogen en otros cuerpos como la Policía, la Guardia Civil o el Ejército y que abre un abanico diferente en cuanto a la indemnización que reciben los afectados.

Una Ley para proteger a todos los bomberos del país

Los bomberos denuncian que la familia de Eloy Palacio quedó en una clara situación de "desprotección" tras su fallecimiento y dejó en evidencia la necesidad de un marco regulatorio para la profesión. Explican que esto sucede porque, a diferencia de lo que ocurre en otros cuerpos del Estado, su profesión no está regulada, por lo que no sólo no se contempla el fallecimiento durante el ejercicio de su profesión, sino que tampoco se recogen sus necesidades como colectivo ni una definición igual para toda España del desempeño de sus servicios.

El problema, explica Miguel Uclés, es que la falta de regulación hace que no existan unas dotaciones mínimas para toda España, que la forma de acceso al Cuerpo no sea homogénea y que las capacitaciones profesionales no estén claras. Por eso, piden que el servicio se dé directamente desde la Administración. "Hasta ahora, la Ley recoge el servicio de bomberos en municipios de más de 20.000 habitantes", explica. En el resto de los casos, sin embargo, surgen empresas privadas que hacen de intermediarias con la Administración y cuyos trabajadores no tienen la capacitación, las condiciones, ni los recursos exigidos -y exigibles- para el Cuerpo de Bomberos.

Además, las situaciones se repiten sin que los bomberos vean incrementada su protección. El pasado fin de semana, un bombero murió mientras luchaba contra los efectos del temporal en Málaga. Miguel Uclés recuerda que, tal y como está la legislación actual, "la muerte de este compañero podría tratarse como un accidente laboral, a pesar de que todo el mundo hable de acto de servicio. Por muchas medallas que se le den -advierte-, su familia podría quedar desprotegida", como ocurrió en el caso de Eloy Palacio. Dicho y hecho, este mismo viernes, la ministra portavoz Isabel Celaá anunció en Consejo de Ministros la Medalla al Mérito de Protección Civil para José Gil, el bombero fallecido durante el temporal.

Por eso, ante este cúmulo de situaciones, la Coordinadora que aglutina los distintos servicios de bomberos en toda España ha llevado sus reivindicaciones hasta el Congreso de los Diputados y hace unos días presentó en la Cámara Baja un Proyecto de Ley de Coordinación de los Servicios de Bomberos.

La intención, explican, es tan sencilla como que, en caso de intervención, esta se haga desde una coordinación natural, se realice donde se realice, y el trabajo sea más operativo. Para llevar la iniciativa a cabo los bomberos cuentan con el apoyo del grupo parlamentario de Unidos Podemos, encargado de presentar esta iniciativa.

Proposición de Ley de Coordinación de Los Servicios de Extinción de Incendios en El Marco Sistema Estatal d... by Vozpopuli on Scribd

"Los grupos parlamentarios entienden la necesidad de esta ley", asegura Uclés, que destaca que han recibido el apoyo de la mayor parte del arco parlamentario, desde Podemos -que ha presentado la Proposición- hasta Ciudadanos, pasando por los partidos nacionalistas. También del Partido Popular, que ya en el Gobierno -con el exministro Zoido como interlocutor- se mostró favorable a este desarrollo legal aunque "los meses pasaron, cambió el Gobierno y no dio tiempo", recuerda.