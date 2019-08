Los bomberos canarios denuncian luchas políticas, descontrol y parques cerrados

Se podía haber respondido mejor. Al menos, esa la impresión que arrojan los Bomberos del Consorcio de Gran Canaria sobre el "desastre medioambiental" que azota a la isla y que ha dejado ya más de 6.000 hectáreas quemadas y 8.000 evacuados, llevándose por el camino, por ejemplo, a Tejeda, la localidad que representa a la Comunidad en la Asociación de los pueblos más bonitos de España.

Los Bomberos de Gran Canaria han emitido este lunes un comunicado en el que han criticado a quienes "han estado gestionando políticamente y operativamente" su actividad en la zona.

Así, han denunciado la 'descentralización' y 'descoordinación' que, según ellos, padecen los bomberos grancanarios en virtud de "piques políticos" que en el pasado dinamitaron el proyecto de un cuerpo de bomberos único para la isla.

En directa relación con los actuales incendios, los bomberos recuerdan en otra nota conjunta que en el pasado se estableció por prevención precisamente en el municipio de Tejeda, foco de expansión cercano al origen de la actual bola de fuego (Valleseco), un parque de bomberos que ahora está cerrado.

"No es momento de críticas, no es momento de reproches a quienes han estado gestionado políticamente y operativamente el Consorcio de Bomberos Gran Canaria en los últimos años, ya todos saben que desde 2011 el parque de Tejeda está cerrado por falta de personal y esta ha sido nuestra lucha durante años, justo porque sabíamos que desgracias así pueden acontecer y hay que estar preparados, y ningún político nos hizo caso", ha reivindicado la Junta de Personal Bomberos de Gran Canaria, que se ha comprometido igualmente a emitir un informe sobre el incidente una vez se frenen las llamas.

El parque en cuestión lleva cerrado desde 2011, cuando el Cabildo de Gran Canaria, presidido entonces por el PP, decidió dejarlo inoperativo por razones económicas. "Ni el PSOE, ni el PP ni Nueva Canarias (que preside ahora el Cabildo junto al PSOE) han hecho nada por volverlo a abrir después de cerrarlo", lamentan los bomberos.

En el pasado, el Cabildo Gran Canario justificó la no reapertura del parque esgrimiendo que "siendo una reclamación legítima, lo cierto es que los bomberos del Consorcio son urbanos y no pueden actuar en incendios forestales, no tienen la preparación necesaria ni es su especialidad y sería muy peligroso para ellos. Su actuación en estos casos se circunscribe a las áreas en las que se mezcla lo forestal con lo urbano".

Sencillamente hay que estar preparados al máximo y si hay un parque porque así estaba previsto, debe estar abierto"

"He allí una cuestión que los señores políticos omiten a los medios y ciudadanos: la zona de interfaz urbano-forestal. Son aquellas zonas que conforman masa forestal con viviendas. O sea, casi el 70% de la isla de Gran Canaria", han esgrimido en respuesta los bomberos. "Es aquí donde la organización, coordinación y actuación entre Bomberos del Consorcio y Personal de Medio Ambiente cobra su máxima competencia conjunta. Medio Ambiente actúa en atajar directamente el incendio forestal y los bomberos en evitar que las viviendas ardan a consecuencia de un incendio forestal".

"Negar la máxima o la mayor solo vale para que todas estas desgracias sean cíclicas y se repitan cada año", han incidido, en respuesta a otros incendios, como los del año 2017, que también afligieron a Tejeda. "Y aún así, adoptando todas las medidas también pueden ocurrir, pero no podemos permitirnos el lujo de especular si con más o menos personal o parques se hubiera o no atajado. Sencillamente hay que estar preparados al máximo y si hay un parque porque así estaba previsto, debe estar abierto".