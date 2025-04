Bolaños exige a Feijóo romper con "Santiago Arancel"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, ha instado este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a romper con "Santiago Arancel, líder de Vox y todo su partido ultra" para defender los intereses de España ante el plan arancelario estadounidense.



"Le pido al señor Feijóo que rompa con Vox, que rompa con la ultraderecha, porque son los que defienden los aranceles de países extranjeros, los que quieren perjudicar a nuestros trabajadores y a nuestras empresas", ha manifestado en la clausura de la Asamblea de la agrupación del PSOE de la ciudad de Madrid. A su juicio, si no lo hace, "acabará siendo cómplice de la ultraderecha española, que dicen ser patriotas pero no de esta" patria.



Bolaños ha insistido en que la actual situación exige rechazar pactos como los del "ventorro", en referencia al pacto presupuestario alcanzado por PP y Vox en la Comunidad Valencian,- y no convertirse en un partido ultra machista, xenófobo o negacionista del cambio climático.



"Necesitamos tener un PP que sea razonable y lamentablemente hoy no lo tenemos a la vista", ha señalado antes de garantizar que el Gobierno, como hizo ante la pandemia, el volcán o la dana, actuará para proteger a las empresas, los trabajadores y todos los ciudadanos ante una ultraderecha al servicio de otros intereses y "una derecha que se abraza a la ultraderecha". En este contexto, ha animado a los líderes del PSOE en la Comunidad y en la ciudad de Madrid, Óscar López y Reyes Maroto, respectivamente, a recuperar el poder frente al PP y ha cargado con especial dureza contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien, ha avisado, no necesita de Vox para tener "un gobierno de ultraderecha en solitario".



Ha acusado a Ayuso de "tapar cada día su incompetencia insultos con odios y con mentiras" y ha lamentado que su influencia cada vez es también mayor en el Ayuntamiento: "Una ciudad y una comunidad cada día más antipáticas fuera de nuestro territorio. Cada día más antipáticas porque se lo ganan a pulso". Bolaños ha puesto de ejemplo la política de becas del Gobierno frente a una que "fomenta chiringuitos y pseudo-universidades" y ha lanzado como objetivo socialista que haya "cero votos" para el PP de la gente que busca vivienda digna a precio asequible



Ha recriminado también al Gobierno de Ayuso que haya reclamado 43 millones a su Ministerio para aplicar la ley de eficiencia de la Justicia, cuando, según sus técnicos, bastarían con 2,4. "Y están pidiendo 43. ¿Cuántos áticos hay ahí? Quieren hacer un festín de comisionistas, de ciudadanos ejemplares, de hermanos, de amigos para llevárselo", ha denunciado recordando los millones invertidos en la antigua ciudad de la justicia que acabaron en los bolsillos de dirigentes del PP, ya condenados.