José María García: "Blanca Fernández Ochoa pidió trabajo a la Federación y nadie le ayudó"

Diversas personalidades y personas cercanas a Blanca Fernández Ochoa acudieron este sábado a la capilla ardiente de la exesquiadora, instalada en el tanatorio de la localidad madrileña de Cercedilla, para darle su último adiós.

Una despedida en la que el periodista deportivo José María García estalló contra el trato recibido por la exesquiadora de parte de los dirigentes del deporte español.

"Apenas hace unos meses fue a la Federación a pedir trabajo porque estaba en una situación terrible porque había tenido juicios y demás, temas familiares. Y hasta hoy no tenemos nada", señaló ante los medios de comunicación al llegar a la capilla ardiente.

"Se va a hacer un recinto en Madrid con su nombre y seguimos igual que hace cien años, todo cuando se muere. ¿Por qué no lo disfrutan en vida?", añadió en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

"No le ha ayudado nadie"

"La semana que viene me voy a extender en consideraciones tremendamente negativas para los dirigentes del deporte español. Blanca no era una más, es la única deportista española con una medalla olímpica en esquí", recalcó García.

"Nadie sabe lo que ha pasado esta chica, nadie. No le ha ayudado nadie. Al contrario, le han puesto trabas en su camino los dirigentes. En los Juegos anteriores a ganar el bronce queda primera en la primera manga. Y entre manga y manga un altísimo dirigente del deporte español, que no doy su nombre porque ya no vive, le hace una presión terrible diciendo que no puede caerse, que debe sacar una medalla", aseguró.

Último adiós

Desde las 09.00 horas de la mañana de este sábado un goteo de rostros conocidos ha sido constante en la capilla ardiente dedicada a Blanca Fernández Ochoa, que concluyó aproximadamente a las 21.00 horas, cuando el féretro abandonó el recinto para ser incinerado.

Entre los que acudieron al tanatorio por la mañana se encontraban José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, y María José Rienda, también exesquiadora y en la actualidad presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El primero de ellos quiso agradecer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participaron en su búsqueda, y la definió como una "mujer y una deportista extraordinaria", quien, junto a su hermano Paco, llevó "el deporte de invierno a unas cuotas de popularidad y reconocimiento que nunca había tenido España".

Por su parte, Rienda ha destacado que "su figura ha sido muy grande para el deporte español en general y para mí también". "A todos los que pertenecemos a los deportes de invierno nos ha aportado muchísimo a nivel de motivación, de ver que es posible. Ella y su hermano pusieron el esquí español a nivel internacional en lo más alto. Son figuras importantísimas", ha añadido la presidenta del CSD.

Exdeportistas se despiden de ella

Antes que ellos pudo verse a la exdeportista de taekwondo Coral Bistuer o al exjugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán, quien apuntó: "He podido ver por fortuna a todos los hermanos, estaban destrozados. Les he querido transmitir que detrás de Blanca estamos todos y que mientras estemos nosotros, Blanca estará con nosotros".

El cuerpo de Blanca Fernández Ochoa fue hallado el pasado miércoles por un guardia civil fuera de servicio que paseaba con su perra por el pico La Peñota, al norte de la Comunidad de Madrid.

El hallazgo puso fin a tres días y medio de trabajo de un dispositivo de búsqueda sin precedentes en la Comunidad de Madrid, en el que participaron hasta 400 personas entre voluntarios, policías, guardias civiles, bomberos y agentes forestales, además de perros y de drones.