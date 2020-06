Bildu pone en un brete a Iglesias al exigir que González explique su implicación en los GAL

El recién desempolvado informe de la CIA que vincula a Felipe González con los GAL ha vuelto a poner en el foco político y mediático al expresidente del Gobierno de España. La llamada 'guerra sucia' contra ETA que el Estado emprendió y sepultó en los años 80 sigue, casi cuatro décadas después, sin resolver su gran incógnita: quién fue el máximo responsable, el conocido como ‘señor X’. Y EH Bildu, una formación política heredera de la sensibilidad 'abertzale' de Batasuna y, por ende, de la banda terrorista vasca, ha aprovechado para pedir explicaciones y de paso sacar rédito del asunto, poniendo así en un brete al vicepresidente Pablo Iglesias.

EH Bildu solicitó el pasado lunes en el Congreso la comparecencia del expresidente del Gobierno Felipe González, así como del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien durante su carrera en la judicatura destacó por perseguir a ETA. La formación abertzale pretende así que ambos den explicaciones sobre la documentación de la CIA desvelada por 'La Razón', en la que se apunta directamente a González con el surgimiento del terrorismo de Estado de los GAL.

"El informe que ha visto la luz 36 años después de su redacción, reconoce las conexiones del GAL con los gobiernos que presidió Felipe González a pesar de que mantenga partes ocultas en relación al terrorismo de Estado", añade EH Bildu en una nota de prensa en la que insiste en que la información “desclasificada” corrobora la “implicación directa” de Felipe González con “la creación de los GAL”.

Iglesias, entre la "cal viva" y la lealtad al PSOE

La documentación de la CIA que ahora ha visto la luz apunta en la dirección hacia la que ya se dirigían las corrientes de opinión en España: que el ‘señor X’ de los GAL no podría ser otro que Felipe González. Hasta hace poco tiempo, el ahora vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, abundaba en esta idea e incluso llegó a acusar al entonces aspirante socialista Pedro Sánchez de militar en un partido manchado por la “cal viva”. En concreto, espetó a Sánchez en sede parlamentaria que "Felipe González tiene el pasado manchado de cal viva".

Conseguido el Gobierno de España, los dimes y diretes al respecto quedaron aparcados. Hasta ahora, pues las formación liderada por Iglesias tendrá que tomar un posicionamiento que, más allá del retrato, supondrá un alejamiento de alguno de sus socios. Unidas Podemos se verá en la obligación de decidir entre los postulados de Bildu que la formación ‘morada’ ha defendido durante sus años de oposición o la lealtad a su socio socialista en el Ejecutivo: dos opciones incompatibles.

Podemos, por el momento, no ha tomado una decisión al respecto. O, al menos, no la ha hecho pública. Preguntado por el diario ‘El Español’, el partido no ha dado una respuesta sobre su previsible posicionamiento. Tampoco el entorno de Pablo Iglesias ha aclarado nada al respecto. Y según recuerda este periódico, Podemos tiene una semana –el tiempo que tardará la Mesa del Congreso en calificar la petición de Bildu- para encontrar una postura que encaje con esa contradicción.