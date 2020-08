El independentismo vuelve a la carga contra Borrell por denunciar la "violencia estatal" en Bielorrusia

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha denunciado este lunes la "violencia estatal" contra los manifestantes en Bielorrusia y el independentismo respondido lanzando una campaña acusando al exministro de "cínico" a cuenta del 1-O.

"La violencia estatal desproporcionada e inaceptable contra los manifestantes pacíficos en Bielorrusia debe cesar de inmediato y se deben respetar los derechos fundamentales. Es esencial que los votos de las elecciones se cuenten con precisión y que los resultados reflejen la elección de las personas", ha manifestado Borrell a través de su cuenta de Twitter.

Disproportionate & unacceptable state violence against peaceful protesters in #Belarus must stop immediately & fundamental rights be respected.Essential that #BelarusPresidentialElection votes are counted accurately and results reflect people's choice. https://t.co/DcH152YlPc

Sus palabras llegan tras constatar los enfrentamientos en el país tras elecciones presidenciales de este domingo en las que ha sido reelegido, por sexta vez, el presidente Lukashenko que gobierna desde 1994. Las protestas se han saldado con cientos de heridos y más de 3.000 detenidos.

Sectores del independentismo y defensores de la celebración del reférendum ilegal del 1-O se comparan con el pueblo bielorruso y acusan a Borrell de "cinismo" e "hipocresía".

"No es Bielorrusia, es el estado fascista español golpeando a catalanes pacíficos que solo querían votar en el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. ¡Maldito hipócrita!", lanza un usuario de Twitter acompañando su mensajes con fotografías de las cargas policiales en Cataluña.

"Nivel de hipocresía inaceptable, pero nada sorprendente por parte de un poderoso nacionalista español. La violencia estatal contra los manifestantes pacíficos debe cesar de inmediato y los derechos fundamentales deben respetarse en todas partes", escribe otro.

"Casi alcanza el nivel de brutalidad policial que ya podíamos ver en Cataluña el 1-O de 2017. Creo que no he podido leer su condena de esos hechos criminales perpetrados por el estado Español", añade un tercero.

La polémica se ha extendido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también ha denunciado la situación que atraviesa Bielorrusia.

"El acoso y la represión violenta de votantes pacíficos no tienen cabida en Europa. Hay que respetar los derechos fundamentales en España. Pido a las autoridades españolas que se aseguren de que los votos del referéndum catalán se cuenten y se publiquen con precisión", pide un ciudadano a Von der Leyen.

Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe. Fundamental rights in #Belarus must be respected.I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday’s election are counted & published accurately.