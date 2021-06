La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ha llamado a los militantes a votar y demostrar que hay "Podemos para rato" frente a los que dicen que está muerto, en el acto de cierre este viernes de su candidatura a la Secretaría General de la formación morada, bajo el lema de "Crecer".

La mañana soleada en Zaragoza, ciudad escogida para el último acto de una campaña que arrancó en Valencia, ha derivado en una tormenta que ha dado la tregua justa para que Belarra concluyera su discurso, al que han precedido los de piezas fundamentales en la ejecutiva que propone, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el portavoz parlamentario Pablo Echenique.

La principal aspirante a sustituir a Pablo Iglesias ha estado también acompañada por la portavoz de Podemos, Isa Serra; la coordinadora general en Aragón, Maru Díaz; el coordinador en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos; la directora general del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez; la portavoz adjunta Sofía Castañón, y la diputada en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto.

Las ocho intervenciones de mujeres, incluidas la de Belarra, frente a las dos de hombres, han sido una declaración de intenciones de un nuevo "liderazgo que va a ser femenino y, sobre todo, feminista", ha señalado la candidata, diferenciando ambos términos.

"Siempre que había dos personas con mucha responsabilidad se esperaba que compitieran entre ellos y casi siempre eran señores mayores y un poco encorbatados", ha señalado Belarra, quien ha apostado por gobernar también de una forma feminista, en una organización "desde abajo y más plural".

Palabras a Iglesias

Aunque Pablo Iglesias no ha estado presente en el acto, la candidata a sucederle le ha dedicado unas palabras: "Quería comenzar mi intervención agradeciendo a un militante, a un compañero que ha dejado todo por este proyecto, que ha dejado muchos pelos en la gatera y también un alto riesgo para su vida personal y para la vida de su familia".

La política navarra también ha homenajeado a Echenique, que este viernes adelantaba que no tardará mucho en abandonar la política. Por eso, le ha hecho un guiño: "Sabes que si pretendes volverte a tu trabajo te perseguiré en la retirada y te traeré de vuelta".

En su intervención, el portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos ha admirado la valentía y audacia de las mujeres que lideran la candidatura, con Belarra a la cabeza, una de las ministras más jóvenes junto con Irene Montero.

"Con los territorios, la militancia e Ione al frente demostraremos que sí se puede", ha manifestado el diputado, para el que el siguiente objetivo es pasar a ser la primera fuerza progresista y liderar el Gobierno de España.

"El camino más difícil"

Por su parte, Serra ha incidido en una idea que se ha repetido en los discursos de casi todos los participantes: Podemos casi siempre escoge el camino más difícil, pero el correcto.

Sobre Belarra ha destacado que muchos de los cambios alcanzados por Podemos no hubieran sido posibles sin ella. "Gracias por poner tu cuerpo y tu inteligencia para llevar este proyecto más lejos", le ha dedicado.

La ministra de Igualdad, que ha intervenido en penúltimo lugar, ha dicho de Belarra que es buena persona y que confía en ella "a ciegas", a pesar de que en los siete años de trayectoria de Podemos ha visto "lo que le pasa a mucha gente cuando tiene poder y eso no siempre ha sido agradable".

"Y cuando ya no podamos seguir contribuyendo al proceso de cambio, nos echaremos a un lado y seréis otros los que toméis el relevo", ha apostillado.

También para la propia Belarra la candidatura que lidera incluye a las personas idóneas para establecer "un proceso coral más colectivo", en un momento en el que Podemos necesita "más que nunca" a sus militantes.

Sobre la Asamblea Ciudadana que culminará este domingo 13 de junio, la ministra, que encarna una candidatura continuista con las figuras más representativas del partido, ha desmentido que todo esté ya ganado como, en sus palabras, dice mucha gente.

"Yo quería deciros que no es verdad que en estas primarias no haya competición. Pero no es una competición contra otros compañeros y compañeras, sino contra los agoreros, los que van a volver a decir que Podemos ya no sirve", ha señalado la aspirante a secretaria general, dispuesta a luchar contra "los que dicen que estamos muertos".

Al contrario, Belarra ha situado a Podemos como una referencia en Europa y en Latinoamérica, por lo que ha pedido a la militancia que se graben "a fuego" que nunca antes una fuerza transformadora como la suya había estado en un Gobierno de la Unión Europea.