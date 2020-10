Bárcenas, al juez: "Había una operación del Ministerio del Interior para amedrentarme"

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, aseguró al juez que investiga en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que durante la instrucción del caso Gürtel "había en marcha una operación del Ministerio del Interior para amedrentarme", según consta en la grabación de su declaración como testigo, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Bárcenas, quien dijo a preguntas del fiscal Ignacio Stampa que no había grabado nunca una conversación, destacó que en el momento de la investigación de la trama de la organización de Francisco Correa la prensa "se inventó" que había hecho grabaciones y vídeos. Un hecho que según el extesorero del PP no fue cierto. Además, completó que si hubiera habido "algún soporte" grabado por él, lo habría entregado a su abogado, Javier Gómez de Liaño.

"Y por eso en función de una realidad paralela que habían creado los medios en cuanto a la existencia de determinadas pruebas, yo creo que había mucha preocupación. Me ofrecieron a una persona a Soto del Real a una persona para ofrecerme negociar a cambio de no declarar el día 15. Había una preocupación clara porque no sabían lo que había", declaró el extesorero.

El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, definió la investigación que denominó "Kitchen" como "una operación para quitarle a Bárcenas los papeles que comprometían al Presidente", en alusión a Mariano Rajoy, entonces jefe del Ejecutivo, según consta en un informe de 56 páginas de la Fiscalía anticorrupción, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

