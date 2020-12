Baleares exigirá una PCR a los turistas nacionales y la ofrecerá gratis a los residentes

Baleares exigirá, a partir del 20 de diciembre, una PCR negativa a los turistas nacionales que lleguen a través de vuelos de comunidades autónomas con una incidencia acumulada superior a 150 casos por 100.000 habitantes, mientras que ofrecerá la posibilidad de hacer una prueba diagnóstica gratuita a los residentes de las Islas.

Así lo ha anunciado este viernes la presidenta del Govern, Francina Armengol, tras reunirse con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para tratar una postura común respecto a los controles sanitarios en aeropuertos y puertos.

En rueda de prensa, la dirigente balear ha remarcado que esta medida se ha tomado en consenso con el Gobierno canario y el Ejecutivo central.

De este modo, el Govern establece la obligatoriedad de presentar una prueba PCR negativa, realizada 72 horas antes del vuelo, a los turistas nacionales. No obstante, esta petición será diferente para otros dos grupos: los viajeros de otras comunidades que llegan a Baleares por un motivo justificado y los residentes de las Islas.

Multas de 3.000 euros

En el caso de los turistas, además, deberán firmar una declaración responsable con el motivo de su viaje y si no traen la PCR, serán sancionados con multas que pueden llegar hasta los 3.000 euros. Además, tendrán que someterse a un test de antígenos.

Para quienes venga por causas permitidas -trabajo, cuestiones sanitarias, legales, asistencia a mayores, etc-, en el decreto ley de estado de alarma, aprobado por el Gobierno el 25 de octubre, el Govern pedirá PCR negativa o, en su defecto, ofrecerá la posibilidad de presentar una declaración responsable, realizar un test de antígenos en el aeropuerto o realizar una cuarentena durante 10 días tras su llegada.

PCR gratuita a residentes

En el caso de los residentes, Armengol ha resaltado que se les pedirá una PCR negativa a llegada a las Islas, pero ésta se podrá realizar gratis en uno de los 67 centros concertados por el Govern en otras regiones. Si no la traen, podrán hacerse un test de antígenos en el aeropuerto o puerto o realizar una cuarentena de diez días.

En cualquier caso, los pasajeros residentes de las Islas quedarán excluidos de esta petición del Ejecutivo en el caso de que hayan pasado fuera de Baleares menos de 72 horas. Del mismo modo, los transportistas o los deportistas federados desplazados por competición no estarán sometidos a esta petición.

Durante la rueda de prensa, la presidenta del Govern ha indicado que estas medidas se toman con el "objetivo doble de dar seguridad" a los residentes que están fuera de Baleares y también para los que viven en las Islas. "Nuestra obsesión es conseguir que los datos de positividad de coronavirus en la comunidad bajen", ha remarcado Armengol.

Salvar vidas

Asimismo, ha insistido en que "no es momento para pensar en la Navidad, sino en salvar vidas". "Queremos dar la máxima seguridad posible para la movilidad ya que por nuestra condición insular dependemos del transporte marítimo y aéreo", ha señalado.

El acuerdo con Canarias y el Ministerio de Sanidad para pedir PCR negativa en los aeropuertos de Baleares llega después de "semanas de trabajo intensas", según Armengol. La presidenta ha señalado que estos controles a través de pruebas diagnósticas estarán vigentes al menos hasta el 10 de enero. En todo caso, se prolongarán si el Govern lo considera.

La presidenta también ha resaltado que el Ejecutivo balear tiene ya prevista la contratación del personal necesario para llevar a cabo estos controles sanitarios en puertos y aeropuertos. Sobre los estudiantes Erasmus, ha señalado que se acogerán a las medidas vigentes para los pasajeros internacionales.

Por último, se ha referido a la posibilidad de que se programe una última Conferencia de Presidentes antes de fin de año. Aunque no ha matizado si Baleares la ha solicitado, sí ha recalcado que "su máxima preocupación y petición eran las PCR para pasajeros nacionales y ya no entra en el debate". "No nos han dicho si se producirá esta reunión", ha concluido.