Aznar alerta de que con el PNV "cada vez hay más Bildu", por lo que es "mal refugio" contra el nacionalismo radical

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha arremetido contra el Partido Nacionalista Vasco (PNV) por ser "un mal refugio ante el ascenso del nacionalismo radical". Lo ha hecho este sábado en el marco de la III Escuela Gregorio Ordóñez, foro que lleva el nombre del político asesinado por ETA hace ahora 30 años y que organizan las Nuevas Generaciones del País Vasco. Según el que fuese líder del PP entre 1990 y 2004, el partido fundado por Sabino Arana y Bildu son, "ambos, palafreneros del sanchismo", ha asegurado.

"El horizonte del País Vasco no puede ser la perpetuación del plato único. Una opción periódica entre PNV y Bildu cada vez más abierta para Bildu", ha afirmado Aznar durante su intervención. "El nacionalismo se las arregla para confundir la historia con el mito, mientras, se resiste a aceptar que antes de Sabino Arana ya había vascos y estos no eran nacionalistas", ha comentado el expresidente.

Además, el que fuese líder del PP ha criticado duramente la unión que mantiene el PSOE con el Partido Nacionalista y ha preguntado de forma retórica a los asistentes "dónde están los réditos para el País Vasco de apoyar a Sánchez", a lo que ha contestado él mismo recordando que el País Vasco "no va bien": "Crece por debajo de la media española, tiene el dudoso honor de ser la medalla de bronce en España en pérdida de empresas y un 22% de los vascos bien formados se han ido a otras comunidades".

"Lo que sí sabemos es que la alianza con el sanchismo no sale gratis”, ha advertido Aznar en San Sebastián, donde ha afirmado que el PP representa la única opción real frente al nacionalismo y ha lamentado que el socialismo vasco haya dejado de serlo: “Aquí somos una alternativa porque somos los únicos en afirmar y defender con claridad el modelo autonómico; y, por tanto, los únicos en afirmar y defender el sentido constitucional de los derechos históricos, y estos no son cualquier cosa que diga el PNV”.

Por ello, Aznar ha remarcado que "el PNV es mal refugio ante el ascenso del nacionalismo radical" y ha alertado de que "con el PNV cada vez hay más Bildu, no menos". Según ha dicho, "PNV y Bildu son, ambos, palafreneros del sanchismo. Retales del Frankenstein parlamentario" y ha recordado la importancia de la Constitución de 1978 en la historia del País Vasco: "Es hora de decirle al nacionalismo vasco que la Constitución no es lo que al PNV le da la gana, si no lo que dispuso la voluntad constituyente dijo en 1978" y ha recalcado que "la Constitución fue origen de una auténtica reintegración foral".

30 años del asesinato de Gregorio Ordoñez

"Siempre es muy grato estar en San Sebastián, la ciudad a la que Gregorio Ordóñez consagró su vida", ha declarado José María Aznar al comenzar su intervención. "Acabamos de conmemorar los 30 años del asesinato de Gregorio y estos días queremos recordar algunas cosas. Por ejemplo, que a Gregorio lo mataron por desafiar al miedo y a la insidia, porque defendía la idea de España en el País Vasco. Esto lo quieren borrar de la memoria colectiva aquellos que hacían política cuando ETA mataba, como si ETA no existiera. Y ahora hacen política como si ETA no hubiera existido". En su discurso, José María Aznar ha reivindicado el legado del concejal asesinado por ETA y reafirmado el compromiso del PP con la unidad de España y la defensa del modelo autonómico dentro del marco constitucional.

Finalmente, ha recordado que "hace falta, urgentemente, una alternativa. La que las circunstancias demandan. La que el PP vasco representa. La que Gregorio defendió con su propia vida", ha dicho el expolítico popular en el homenaje, en el que también han participado el presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, el presidente de NNGG del País Vasco, Pablo Gómez-Guadalupe, y la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar.