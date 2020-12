Isabel Díaz Ayuso culpa a Pedro Sánchez de que Madrid no pueda vacunar a grupos de riesgo en enero

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este viernes al Gobierno central no tener un plan "claro" de vacunación y le ha culpado de que la Comunidad sólo podrá vacunar en una primera fase a los mayores en residencias y no "a los grupos de riesgo, a los sanitarios" por la rebaja de la cantidad de dosis que recibirá.

"Nos encontramos ahora que la Comunidad de Madrid de tener 300.000 vacunas va a tener 100.000" en el mes de enero, se ha quejado Díaz Ayuso durante la presentación del proyecto 'Vigía de rastreo, detección y análisis de la covid-19 en aguas residuales', desarrollado por el Canal de Isabel II.

La presidenta madrileña ha deseado que las vacunas lleguen a la mayor parte de la población española, pero "también para la Comunidad de Madrid, una de las regiones más castigadas y con casi siete millones de personas". En consecuencia, ha continuado, es necesario un plan de vacunas "claro, transparente y concreto, como tiene que ocurrir también con las cifras de enfermos y fallecidos. Transparencia, ejecución y que todo se cumpla en tiempo y forma".

Ha expresado su temor que la región se quede sin dosis "incluso en enero, porque el Gobierno central va a gestionar la estrategia de la vacuna, lo que veo con buenos ojos porque para afrontar una pandemia siempre tendría que haber un plan nacional", pero "no conocemos los tiempos" ni la información "exacta" de cuál es la situación al no haberse vuelto a celebrar ninguna Conferencia de Presidentes.

Según Díaz Ayuso, la reducción en la cantidad de vacunas que va a recibir la región supone que "no vamos a poder vacunar a los grupos de riesgo, a los sanitarios y que con tan pocas vacunas iremos solo por ahora a las residencias". Madrid, ha recalcado, puede poner todos los medios si la vacuna no llega pronto y seguir con los test a más de 190.000 personas, pero "hacen falta esas vacunas y planificación y mientras vendan un plan sin plan lo que queda claro es que las comunidades seguimos haciendo frente solas a la pandemia, muchos anuncios nacionales pero luego no se están ejecutando".

"No podemos quedarnos los últimos, de manera rezagada y permitir que vuelvan otras olas", ha concluido.