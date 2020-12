Ayuso, sobre el rey emérito: "No somos todos iguales ante la ley"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha alabado la trayectoria del Rey emérito Juan Carlos, al que no considera "un ciudadano más", y ha asegurado que todos los ciudadanos tienen derecho a regularizar su situación con Hacienda "cuando consideran en tiempo y forma".

"Por supuesto que la ley es para todos la misma pero no somos todos iguales ante la ley. Le voy a decir otra cosa, el Rey Juan Carlos no es como usted, para empezar es un gran embajador de este país durante muchísimos años", ha indicado en respuesta a una pregunta en el Pleno de la Asamblea del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, que le ha afeado haya "justificado a un rey fugado que ha admitido un fraude de medio millón de euros en tarjetas black".

Ayuso ha remarcado que gracias al trabajo del monarca se pudo pasar "de una dictadura, con la que no se llevaba especialmente bien, a una democracia, de la ley a ley"; con unas instituciones "tan fuertes, tan bien representadas", que han permitido que partidos como el del portavoz, "que las quieren derribar desde dentro", estén en esos escaños criticándolo.

"Su problema es Felipe VI"

"Su problema no es el Rey Juan Carlos, su problema es Felipe VI y, por supuesto, y por encima de todo la monarquía parlamentaria que recoge nuestra Constitución. La monarquía representa a todos los españoles, la monarquía, la Constitución o la capital de España no nos pertenece a ninguno porque es fruto del consenso de todos", ha apuntado.

Así, ha subrayado que "la monarquía y Madrid van unidos históricamente de la mano" y le ha espetado que lo que quieren los partidos como el de Más Madrid es derrocarlos "por una republica bananera donde solo valen los suyos".

"Vayan todos mis respetos para el Rey Juan Carlos, para su trayectoria. No es un ciudadano más, no es como ustedes, que van a creer. Desde luego ante la ley todos somos iguales y como contribuyente anónimo, no seré yo quien tenga que hablar de su relación con Hacienda. Ahí, todo el respeto, como cualquier otro ciudadano", ha zanjado.