Ayuso pretende atraer más policías a Madrid con un descuento en el comedor escolar de sus hijos

Isabel Díaz Ayuso pretende atraer a más miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y de la Comunidad de Madrid debido al “importante déficit de agentes” destinados en la región. Y en la búsqueda de ese objetivo, el Gobierno madrileño ha promovido un descuento de casi un 40% en el comedor escolar a los hijos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes aplauden la medida, pero afirman que hace falta implementar otras muchas en el mismo sentido para compensar los altos precios que supone la vida diaria en la región en comparación con otras comunidades autónomas.

“La Comunidad de Madrid presenta un importante déficit de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que compromete la seguridad tanto de los madrileños como de los visitantes que llegan a la región a lo largo del año”, afirma la publicación de la Consejería de Educación y Juventud en el boletín de este lunes, 14 de septiembre. E incide en la necesidad de impulsar una batería de medidas “en materia de vivienda, transporte, dependencia o educación” destinadas a los miembros de ambos cuerpos.

La disposición de la Consejería de Educación fija en tres euros el precio diario del menú escolar en todos los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid para los hijos de los policías nacionales y de los guardias civiles. En concreto, las familias deben acreditar que alguno de los progenitores del alumno forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De este modo, la Comunidad de Madrid ofrece un descuento de un 38,52% al colectivo en el comedor de sus hijos, teniendo en cuenta que el anterior precio era de 4,88 euros, tal y como regulaba la orden 2619/2017 sobre el precio del menú escolar en los centros docentes públicos de la región.

El Gobierno regional afirma que dicha decisión corresponde a una decisión adoptada por una comisión creada en septiembre de 2019 para estudiar qué medidas implementar en apoyo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es el de compensar el “superior coste” que entraña vivir en la Comunidad de Madrid “en comparación con otras comunidades autónomas”.

Los policías piden más medidas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) aplaude la decisión adoptada por el Gobierno madrileño, aunque pide más pasos en este sentido: “En diciembre de 2019, el SUP se reunió con la Comunidad Autónoma de Madrid y les entregó las medidas sociolaborales que podía limitar la fuga de policías nacionales de la región. Es un avance, pero no suficiente”, afirma Juan Luis Torrijos, secretario general del sindicato en Madrid.

El SUP considera que, para hacer de Madrid un destino más atractivo para los agentes, habría que adoptar medidas relacionadas con la tarjeta de transportes, el acceso a las instalaciones deportivas, preferencia en la red de viviendas, la tarjeta de residente, bonificaciones en el IRPF, desgravación de impuestos, contratación de familiares, acción social para familiares -especialmente para los de mayor edad- o descuento en entidades dependientes de la Comunidad, entre otros.

Desde el sindicato también lamentan que no se les haya incorporado -o a los sindicatos policiales- a la comisión creada por el Gobierno regional para estudiar la situación de los agentes. Fuentes del sindicato afirman que tampoco ha habido una comunicación fluida entre la comisión y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.