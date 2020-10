Las 24 horas en las que Ayuso cedió ante Sánchez para no caer en rebeldía como Torra

Isabel Díaz Ayuso cambió de criterio en 24 horas. De amagar con atrincherarse en sus argumentos jurídicos para desbaratar la ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez, pasó a aceptar el cierre de Madrid y otros diez municipios de la región como un hecho consumado.

El giro sorprendió a varios de sus más allegados, quienes en la víspera daban por sentado que Ayuso no se doblegaría ante las presiones del Ejecutivo central. Por ejemplo, desde la Puerta del Sol, sede de la Presidencia madrileña, se barajó la posibilidad de retrasar la publicación de la orden del Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ante las dudas jurídicas que planteaba.

Con el recurso ante la Audiencia Nacional también hubo un cambio de parecer. La petición de medidas cautelares anunciada la víspera se quedó en fuegos artificiales. En vez de solicitar las cautelarísimas que habría obligado al tribunal a pronunciarse en dos o tres días, el Gobierno regional dejó vía libre a Sánchez para imponer sus medidas durante varias semanas.

Para ello eligió la vía judicial menos lesiva para los intereses de Sánchez. La de las cautelares. Así que el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, sólo pudo recurrir a la pataleta al insistir en que la orden gubernamental "invade competencias" de Madrid y que sumirá a la región en el "caos".

Hemos presentado recurso contra la orden que invade competencias constitucionales de Madrid, porque @ComunidadMadrid defiende la salud de todos. Pedimos perdón por el caos que causa un acto del Gobierno central que debe resolver la Justicia mientras seguimos buscando consenso. — Enrique López (@EnriqueLopezJIV) October 2, 2020

Pese a ello, en el Ejecutivo de Ayuso están convencidos de que ganarán a La Moncloa en los tribunales "aunque no sirva para nada". Es decir, la eventual victoria judicial en la Audiencia Nacional no tendría efectos prácticos en la región, pero serviría para decirle al Gobierno central hasta dónde puede llegar en escenarios similares donde no hay estado de alarma.

No imitar a Torra

En el equipo de Ayuso pesó mucho el deseo de no imitar la rebeldía institucional del catalán Quim Torra, justo en la semana en la que ha sido inhabilitado de su cargo por el Tribunal Supremo tras incumplir las leyes y desobedecer las posteriores advertencias.

Curiosamente, el ya expresidente catalán sacó a relucir este viernes su lenguaje más conciliador para trasladar un mensaje de apoyo a los madrileños en las difíciles circunstancias en las que van a vivir a partir de ahora por culpa del confinamiento.

Quiero trasladar a todos los madrileños mi apoyo en estos momentos tan difíciles. Sólo con el compromiso y el deber cívico del pueblo de Madrid podrá revertirse la actual situación. Es muy importante y urgente reducir al mínimo el contacto y la movilidad. Por solidaridad. Gracias — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 2, 2020

El siguiente paso de la Comunidad de Madrid será pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que avale las sanciones por saltarse las restricciones a la libertad de movimientos. Mientras llega el aval jurídico, las multas no tendrán ninguna validez. Así que Madrid y las otras diez localidades afectadas por el cierre vivirán en una especie de limbo hasta que el TSJM se pronuncie.

Precisamente, el próximo lunes se ha concertado la primera reunión técnica entre ambas administraciones para hablar de la coordinación policial. Por parte de la Comunidad de Madrid estará presente el consejero López. La región no tiene policía autonómica, así que depende completamente de los recursos que le facilite Delegación de Gobierno, que dirige el socialista José Manuel Franco.