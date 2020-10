Ayuso: "El estado de alarma es un fracaso que se podría haber evitado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este domingo para valorar la entrada en vigor del nuevo estado de alarma y la activación en la región del toque de queda impuesto por el Gobierno central. "El estado de alarma es un fracaso que se podría haber evitado, la imagen para el país es nefasta", ha aseverado la presidenta madrileña, que sin embargo considera que tiene "algo positivo": "Las comunidades autónomas van a poder caminar con mayor seguridad jurídica".

La presidenta madrileña ha confirmado que la Comunidad de Madrid mantendrá el toque de queda en la franja horaria ya anunciada, de 12 de la noche a 6 de la mañana: "Queremos que sea lo más breve posible y consideramos que ese horario es el más adecuado". En cuanto al posible cierre de los centros educativos, Ayuso dice tener "claro" que son "lugares seguros" y descarta ese extremo. No obstante, insiste en pedir a los ciudadanos que extremen las medidas de seguridad porque "la situación va a ser delicada, y lo va a ser por un tiempo".

Ayuso, preguntada en una entrevista en Telemadrid, ha asegurado que ha tenido conocimiento del decreto del estado de alarma "a través de los medios de comunicación" y no por medio de su interlocución con Pedro Sánchez, con hace pocas semanas pactó la creación de una mesa de coordinación para dar una respuesta coordinada a la pandemia. Para Ayuso, la situación actual "demuestra que Madrid no era bomba vírica, que no solo los madrileños pueden contagiar".

Ayuso apuesta por restricciones "intermedias"

Isabel Díaz Ayuso ha abogado por aplicar medidas "intermedias": "No se puede pasar del extremo a la nada y de la nada al extremo". Por ello, ha insistido en su defensa de la utilización de las zonas básicas de salud para aplicar medidas selectivas en lugar de hacerlo en función de los términos municipales al completo, lo que supuso un enfrentamiento entre el Gobierno central y el autonómico.

"Teníamos muy claro que había que actuar solamente donde el virus tuviera una incidencia más preocupante", ha recalcado la presidenta de la Comunidad de Madrid: "No se trataba de barrios ricos y pobres, ni de estigmatizar a la población".

"Espero que ahora sí que tengamos estos efectivos y que las medidas puedan aplicarse", ha enfatizado tras lamentar que el Gobierno de Pedro Sánchez no envió agentes policiales para garantizar el cumplimiento de las restricciones de movilidad aprobadas por el ejecutivo madrileño. "A pesar de todas las dificultades, ahora vamos a poder seguir con nuestras normas", ha señalado: "Yo no estoy en una batalla política. [...] He estado en una batalla de competencias y sobre todo de gestión".

División en el PP

Las declaraciones de Ayuso se suman a las que han realizado otros dirigentes del PP, donde hay división de opiniones sobre la pertinencia del estado de alarma. Por un lado, el portavoz nacional de los 'populares' y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado el decreto del Gobierno. Por otro, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha celebrado la medida y ha ofrecido "lealtad y mano tendida" al Ejecutivo central. Y mientras tanto, Pablo Casado guarda silencio, a la espera de reunirse este lunes con la cúpula del PP para valorar la situación.

El estado de alarma ha sido decretado este domingo por el Gobierno para imponer el toque de queda en toda España, a excepción de Canarias, por la evolución de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, las comunidades autónomas podrán desactivar las restricciones de movilidad nocturnas, dado que el toque de queda solo será obligatorio durante el estado de alarma.