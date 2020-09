Ayuso señala la inmigración como una de las causas de la expansión de la covid en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en su intervención en la segunda sesión del debate del estado de la Comunidad: "Entre otras cosas,los contagios se están produciendo por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid".

"Sobre todo los contagios se dan en los distritos del sur, claro; es lo dicen nuestros estudios serológicos, luego los estudios están funcionando, y para los que quieren cogen los datos y que los crean o no. Se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios", ha afirmado la presidenta regional.

"Nosotros hemos hecho esos test serológicos durante el verano y hemos puesto medidas de sensibilización. Hemos hecho campañas para los jóvenes, hemos tenido que ir contra nuestros principios y hacer un corte inasumible para el ocio nocturno, hemos tenido que poner muchísimas más medidas, de hecho nunca hemos llegado al 100% de los aforos. La Comunidad de Madrid no se ha relajado en ningún caso. Somos conscientes de que esos distritos y toda la comunidad ha tenido más dificultades, como ha ocurrido, insisto, en toda España", ha añadido.

Minutos después, la presidenta del Ejecutivo regional ha querido matizar sus palabras: "No he hablado de los inmigrantes de manera racista ni despectiva. Lo que está claro es que el virus se ceba con familias que viven más personas juntas y en viviendas más pequeñas". Además, ha atacado a la bancada izquierdista: "Es la supremacía y el juego de siempre de la izquierda, ahora me embarro, empiezo a explicar lo que he dicho y ya tengo teletipos y lo de siempre"

Echenique, a Ayuso: "racista"

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha decidido comentar lo acontecido publicando en su cuenta personal de Twitter un tuit que además de recoger las declaraciones de Ayuso también ha querido dar su versión de los motivos por los cuales sigue avanzando la pandemia en Madrid: "Se están produciendo porque te has gastado el dinero de los rastreadores y la atención primaria en enriquecer a tus amigotes millonarios."

Ayuso: "Los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid."No. Se están produciendo porque te has gastado el dinero de los rastreadores y la atención primaria en enriquecer a tus amigotes millonarios.Racista. pic.twitter.com/IJLqk0ynSr — Pablo Echenique (@pnique) September 15, 2020

La presidenta también ha querido defenderse de las críticas que le ha lanzado la oposición tildándolas de "despiadadas", afeando que le hagan culpable de toda la situación que atraviesa la región y además añadiendo que existe "una pretendida campaña de difamación, de desprestigio personal, urdida de manos de aquellos que van de feministas, progresistas, que van dando lecciones" la cual está basada en "unos argumentos dictados desde La Moncloa".