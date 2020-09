Ayuso descarta confinar Madrid y reprende a Illa: "Si vamos tarde, no será por nuestra parte"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso respondió este lunes por la noche al ministro de Sanidad, Salvador Illa: "Si vamos tarde, yo tengo muy claro que, desde luego, no será por nuestra parte".Es lo que comentó en una entrevista en Trece TV recogida por Servimedia, tras escuchar al titular de Sanidad decir en La Moncloa que en Madrid “hay transmisión comunitaria” y que el Gobierno regional “no está tomando el control de la pandemia”. "Ya vamos tarde y hay que actuar con determinación", insistió Illa.

Ayuso pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volver a la foto de la unidad. "Son sus ministros los que a lo largo de la semana han decidido que nos llevamos mal y que hay una serie de encontronazos que no hemos provocado porque no nos hemos movido en ningún momento de nuestra estrategia", sostuvo.

Para la responsable madrileña no se puede volver a confinar Madrid: "Nos vamos a arruinar todos si hacemos esos, así que tenemos que buscar soluciones intermedias". "Yo no me he movido del sitio. Sólo he trabajado las 24 horas desde marzo para acabar con esta pesadilla", proclamó.

Illa, candidato al PSC

En la entrevista también le preguntaron si pensaba que Illa se está mostrando especialmente crítico porque será el futuro candidato de los socialistas en las elecciones de Cataluña. Ayuso dijo que "el tiempo dirá si lo es o no". "De todos modos, sé que meterse con Madrid da puntos para un electorado independentista que rabia y que necesita seguir abonando ese odio para perpertuarse", concluyó.