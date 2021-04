La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que su formación, el Partido Popular, le "impuso los tiempos" en relación al fichaje del ex de Ciudadanos Toni Cantó, que finalmente se ha quedado fuera de las listas para las elecciones en la Comunidad de Madrid.

El pasado 24 de marzo, la presidenta madrileña fichó a Cantó para su lista para el 4-M. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dejó fuera al ex 'naranja' al no reunir los requisitos necesarios y establecidos en la Ley electoral para ser elegible.

En este sentido, Ayuso ha señalado en una entrevista en la 'Cadena SER', que "para elegir a Toni Cantó" fue "libre". No obstante, no fue así a la jora de "decidir cuándo". "Yo lo hubiera hecho de otra manera, no puedo ser más sincera", ha explicado.

"El partido en sí me impuso los tiempos, a mí me gusta controlar las cosas que dependen de mí, pero al final salió así", ha continuado. Según Ayuso, Cantó "representa a los ciudadanos que están viviendo en otras comunidades autónomas donde están viendo que los políticos dividen a los ciudadanos por un sentimiento de identidad".

Con respecto a la caída del estado de alarma el próximo 9 de mayo, Ayuso ha señalado que mantendrá el toque de queda hasta que el coronavirus esté controlado.

"Las listas electorales son como las listas de bodas. En todas las familias y en todos los partidos pasa lo mismo", ha dicho.

Ayuso sobre la polémica de Vox y los MENA

Por otro lado, en relación al resto de candidatos que se disputan con la popular la Presidencia de la Comunidad, la dirigente del PP se ha mostrado totalmente en contra de la postura de los de Rocío Monasterio en la última polémica protagonizada por Vox.

‼️La estación madrileña de Sol ha amanecido hoy empapelada de carteles electorales de Vox 🥦.



Incluye mensajes como:

"Un MENA 4.700€/mes, tu abuela 426€"https://t.co/EqNRLwPZK9 pic.twitter.com/wKmaIUHIvC — EM - electomania.es (@electo_mania) April 20, 2021

Tras aparecer unos carteles de propaganda electoral de Vox en el transporte público en el que se asegura que un menor extranjero no acompañado (MENA) se lleva 4.651 euros al mes mientras una anciana recibe poco más de 400 euros, Ayuso ha salido en defensa de los menores.

"Estoy en contra del cartel sobre los MENA de Vox. Estamos obligados a integrarlos y a darles la oportunidad de integrarse", ha asegurado. "Para mí es lo mismo un delito cometido por alguien de aquí que por alguien nacido en Casablanca", ha expresado.

Además, la popular ha indicado que "Vox no es un partido de ultraderecha según para qué cuestiones". "Yo no estoy de acuerdo con Vox en este punto, en otros sí. Pero no quiero hablar de pactos porque quiero gobernar en solitario", ha continuado.

Asimismo, Ayuso ha aseverado que "Pablo Iglesias ha perdido el pulso de la calle por completo". "En los barrios más humildes de Madrid no le quieren ni ver porque se sienten estafados", ha espetado.

Caída del estado de alarma en Madrid

Con respecto a la previsible caída del estado de alarma el próximo 9 de mayo, la dirigente popular y presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que mantendrá el toque de queda hasta que el coronavirus esté controlado.

"Esto es complejo. Yo creo que hasta las 23.00 horas temporalmente, hasta que la situación de la pandemia sea esta, es prudente porque permite sobrevivir, solo sobrevivir. En Madrid el nivel de vida es carísimo y aquí las familias están muy tocadas, pero permite que la gente que por ejemplo tiene varios locales, fuera y dentro, tiren de todos los demás porque aquí tienen algo de recaudación", ha defendido.

Cuando la situación de la pandemia "vaya mejorando", estos toques de queda se irán "relajando".

En este punto, ha indicado que cuando la situación de la pandemia "vaya mejorando" estos toques se irán "relajando" como hicieron en las anteriores olas, cuando se atrasaron hasta las 00.00 y la 1.00, para que los ciudadanos salgan "más a la calle y estén menos encerrados en las casas".

Ayuso ha incidido en que tendrá que pedir "amparo a los tribunales" cuando decaiga el estado de alarma porque esta medida afecta a la libertad de los ciudadanos. "Quiero hacerlo todo conforme a derecho", ha remarcado.