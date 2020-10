Temor en las autonomías a que el conflicto judicial frene el 'maná' de fondos europeos

Las comunidades autónomas creen que no llegará la sangre al río tras el aviso de la Comisión Europea al Gobierno a cuenta de la polémica reforma de elección del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) que quieren PSOE y Podemos. Intuyen que Pedro Sánchez y Pablo Casado acabarán negociando la renovación del órgano de gobierno de los jueces con el sistema vigente desde 1985, sin más conflicto, pero no tienen garantías.

Cruzan los dedos para que el conflicto abierto no ponga en riesgo la llegada a España en 2021 de una primera partida de 28.000 millones de euros de los 72.700 del Fondo de Recuperación comprometidos en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en julio, en línea con lo garantizado por la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, la española Iratxe García: no se puede comparar esta reforma española con la que pretenden los gobiernos ultranacionalistas de Polonia y Hungría.

No creemos problemas donde no existen. No podemos igualar lo de Hungría y Polonia con la reforma del CGPJ provocada por un bloqueo del PP. La Comisión Europea hará su trabajo y el resultado será beneficioso para 🇪🇸.📻 @IratxeGarper en @CanalSurRadio#EnMarchaTodosUnidos