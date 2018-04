La presunta organizadora de los sabotajes de CDR: "En Mercabarna jodemos a todos"

"Hay previstos dos cortes en Ponent, Pirineos, Tierras del Ebro y Llobregat. Habrán comarcales que harán las suyas. La consigna es entrar hoy y generar movimiento en la calle para poder justificar después la huelga general". En el audio se escucha a Tamara Carrasco, presunta organizadora de los sabotajes de CDR en Semana Santa, que este martes ha sido detenida por la Guardia Civil.

Carrasco, en el audio, organiza la movilización que desencadenó en el levantamiento de barreras en varios peajes de la red viaria catalana y cortes en carreteras para reivindicar la "república catalana" y pedir la liberación de los presos soberanistas. La Fiscalía la acusa de un presunto delito de rebelión y terrorismo.

En el audio, Carrasco lamenta que la huelga general no puede ser efectiva hasta que un sindicato la genere, "y eso lleva una semana". "Los CDR están hablando con Intersindical, CNT y CGT. Para que los sindicatos hagan una huelga indefinida ponen varias condiciones: tiene que haber una subida de movimientos en la calle, un contexto laboral y unos motivos. Y a parte, los muy cabrones piden que la gente se afilie al sindicato y lo tendremos que hacer", dice. Por eso, la presunta 'cabecilla' adelanta "cortes y sabotajes" a la espera de noticias de Puigdemont y que los sindicatos saquen la convocatoria.

"En Barcelona se harán acciones que serán algo más heavys y se repartirán por la ciudad y otras que serán más festivas para la gente mayor. De manera que tendrán a la policía repartida por toda Cataluña. Los cortes de autopistas no serán como los otros, estos serán con material. Han dicho que pondrán aceite en la vía, con paja encima y le pegarán fuego. Eso solo cuando llegue la policía. Ahí se irán y cortarán en otro punto", explica.

Continúa explicando el plan de sabotaje: "El martes, yo no lo veo muy claro, quieren sabotear las vías del tren de Mercancías y algo de fibra óptica. Pero sin violencia y sin que nos pillen. No os flipéis, porque no es para tanto. Lo gordo tiene que ser cuando Intersindical publique el tema de la huelga indefinida".

"La huelga indefinida no volveremos a hacer lo mismo. Muchos decían de meternos en el aeropuerto pero es muy jodido porque nos puede disparar la Guardia Civil. Estamos pensando en Mercabarna y en el Puerto. Si podemos parar el puerto sería brutal, dejamos sin avituallamiento las Islas Baleares y los chinos se cabrearían porque tienen muchas mercancías. En Mercabarna jodemos a todo el mundo", sentencia.